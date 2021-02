Huawei se tourne vers l’élevage des porcs et le charbon alors que ses ventes s’effondrent

Huawei se cherche de nouvelles sources de revenus : la firme a prévu, entre autres, de développer de nouvelles solutions à destination des éleveurs de porcs et des exploitations de charbon.

Ça ne va pas très fort, en ce moment, au QG de Huawei. Il faut dire que la firme, malmenée par les sanctions décrétées par l'administration Trump, est forcée de revoir ses orientations en profondeur. Surtout que depuis l'élection de Joe Biden, la firme semble comprendre qu'il n'y aura pas de revirement. Ces sanctions brident les ambitions de Huawei en l'empêchant de rester compétitif à l'international dans la 5G et les smartphones, ce qui se traduit par un véritable effondrement de ses ventes. Celles des smartphones auraient plongé en volume de 42% pour le seul dernier trimestre de 2020.

Le constructeur devrait selon les rumeurs réduire sa production de smartphones de 60%. Et pour ne rien arranger, les jeux sont désormais plus ou moins faits sur la 5G – avec une exclusion plus ou moins stricte des équipements 5G Huawei sur la quasi-totalité des marchés les plus lucratifs. Dans ce contexte tendu, Huawei voit ses revenus fondre rapidement. Le groupe ne peut plus compter sur ce qui faisait jusqu'ici sa force, et se diversifie. Il y a des orientations somme toute très logiques comme le cloud ou les véhicules autonomes. Mais il semble que Huawei cherche aussi à percer dans des industries plus surprenantes. C'est notamment le cas de l'élevage des porcs et des mines de charbon.

“Le problème ici ce n'est pas qu'il y a un quelconque soucis avec la qualité de nos produits ou de l'expérience utilisateurs des produits Huawei. Huawei est privé de terrain de jeu à cause des tensions géopolitiques“, explique un porte-parole de Huawei cité par BBC. “L'élevage de porcs est encore un autre exemple de comment on essaie de revitaliser certaines industries traditionnelles avec des technologies de l'information et des communications pour créer plus de valeurs pour ces industries dans l'ère de la 5G”, détaille le porte-parole. On comprend évidemment que Huawei a pour ambition d'apporter des solutions aux éleveurs, et non d'élever lui-même des cochons.

La firme ne mise pas que sur l'agroalimentaire. On vous le disait, Huawei cherche aussi à développer la technologie qui permettra aux exploitations de mines de charbon d'extraire les ressources avec “moins d'ouvriers, plus de sécurité, et plus d'efficacité”. Huawei dresse le portrait d'une industrie qui va profondément évoluer. Avec notamment des mineurs qui “pourront porter un costume-cravate” pour se rendre au bureau, plutôt que dans les tunnels sombres des mines. Comme l'a déjà affirmé Ren Zhengfei dans une interview, Huawei peut “encore survivre même sans dépendre des ventes de smartphones”. Il semble que la firme soit en train de joindre le geste à la parole.

Source : BBC