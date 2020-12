Huawei : des analystes prédisent une chute des ventes de 42% en 2021

L’année 2021 pourrait s’avérer toujours aussi compliquée pour Huawei. D’après plusieurs cabinets d’analyse, la firme de Shenzhen va enregistrer une baisse des ventes à hauteur de 42% en 2021, pour atteindre un total de seulement 110 millions d’appareils vendus. Des chiffres qui s’expliquent en partie par la vente de Honor.

Si vous suivez l’actualité Android depuis ces deux dernières années, il n’y pas besoin de vous faire un résumé complet de la situation de Huawei. La firme de Shenzhen est toujours sur liste noire, et sur le coup de nombreuses sanctions commerciales de la part des États-Unis. Acculé et en grande difficulté financière, le constructeur a été contraint de séparer de sa filiale Honor.

La marque a été cédée à un consortium chinois pour une somme dépassant les 12,8 milliards de dollars. Une fois l’opération effectuée, le PDG de Huawei a tenu un discours face aux employés de Honor afin de leur souhaiter bonne chance… et d’affirmer au passage que les politiques américains souhaitent la mort de Huawei.

110 millions de smartphones en 2021 pour Huawei

Si la vente de Honor a permis dans une certaine mesure de renflouer le navire Huawei, le constructeur et les analystes ne sont pas des plus optimistes pour l’année 2021. Déjà en septembre 2020, Huawei estimait ne pouvoir vendre que 50 millions de smartphones en 2021. Or, en ce lundi 7 décembre 2020, le tableau pourrait être moins noir pour le constructeur, avec des prévisions fixées à 110 millions de smartphones écoulés en 2021. Ce qui représente une baisse conséquente de 42% des ventes par rapport aux chiffres de 2020 (+ de 190 millions d’appareils vendus).

Selon le cabinet d’analyse Eugene Investment & Securities, la santé déclinante de Huawei va évidemment profiter à ses concurrents, Samsung en tête. D’après leurs prédictions, Samsung devrait enregistrer une augmentation de ses ventes à l’échelle mondiale de 17% par rapport à 2020. Malgré cette situation plus que compliquée, le constructeur ne baisse pas les bras.

Le lancement d’un premier smartphone sous HarmonyOS en 2021 est la première étape de ce renouveau. « Dès l’année prochaine, HarmonyOS pourra être utilisé dans les smartphones, smart TV, smartwatch, PC, voitures et d’autres produits » avançait le PDG Richard Yu. Il ne faut pas oublier que Huawei a de sacrés atouts, à commencer par ses temps de fabrication record : Huawei est capable de fabriquer un smartphone en seulement 27 secondes.

Source : Huawei Central