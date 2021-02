Huawei : selon le PDG, Apple fabrique les meilleurs smartphones 5G

Ren Zhengfei, le PDG et fondateur de Huawei, vient de confirmer qu'il estime que l'iPhone 12 d'Apple est le “meilleur smartphone 5G du monde”. C’est lors d’une conférence de presse que le fondateur de Huawei a fait cette déclaration surprenante. Il en a aussi profité pour enterrer les rumeurs selon lesquelles Huawei vendrait son entreprise de technologie grand public.

Bien qu'Apple fabrique également des téléphones, Ren ne cache pas son amour pour son concurrent américain. Ce n’est pas une surprise, puisque nous avions découvert en 2019 que le PDG de Huawei achetait des iPhone à sa famille. Il n’est pas rare de voir les dirigeants d’un fabricant de smartphones utiliser des téléphones des concurrents. En effet, pour mieux cerner la concurrence et savoir quoi améliorer sur ses propres produits, il est parfois très utile d’utiliser personnellement ceux des concurrents.

De plus, malgré les lourdes sanctions américaines qui pèsent sur le fabricant chinois, Zhengfei a réitéré que quoi qu’il arrive, Huawei n’abandonnera pas les smartphones. En outre, Zhengfei chercherait même à négocier avec Joe Biden la levée de certaines restrictions qui entravent les ventes de ses smartphones. En Europe, à cause du retrait des services Google de ses smartphones, Huawei a vu ses ventes chuter au cours des trimestres précédents. Néanmoins, il en faudra plus pour décourager le fabricant chinois. D’après le fondateur de Huawei, « les clients haut de gamme en Europe adorent Apple. Depuis que Huawei n'a plus de téléphones haut de gamme, les téléphones d'Apple nous ont aidés à prouver que la technologie 5G des antennes de Huawei [sur les antennes] est la meilleure ».

L’iPhone 12 est un véritable succès commercial

En plus d’être très apprécié par le PDG de Huawei lui-même, l'iPhone 12 a réussi à séduire un très grand nombre de consommateurs. En effet, il est devenu le numéro 1 des ventes en octobre 2020 sur le marché de la 5G, comme en attestent les chiffres du cabinet d'analyses Couternpoint. Il s’agit d’une excellente performance, réalisée seulement deux semaines après le lancement officiel du dernier flagship d'Apple.

Les ventes d’iPhone 12 en 2021 pourraient être plombées par la pénurie de composants qui touche aussi Apple. D’après des experts, la situation pourrait même s’aggraver dans les prochains mois, et il ne serait pas impossible d’être confrontés à des ruptures de stock temporaires, les usines étant pour le moment incapables de tenir le rythme imposé par le marché.

