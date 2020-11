Huawei est en train de lancer une marque de voitures électriques audacieuse

Le constructeur automobile chinois Changan et le spécialiste des batteries CATL s'associent à Huawei pour lancer une marque de voitures électriques premium.

Huawei et deux constructeurs chinois de premier plan s'associent pour lancer une nouvelle marque de voitures électriques haut de gamme. Changan Automobile, entreprise publique chinoise, CATL qui n'est rien de moins que l'un des principaux fournisseurs de Tesla en matière de batteries et Huawei dont on connaît les ambitions dans la conduite autonome, s'embarquent ainsi dans un projet particulièrement ambitieux.

Selon Changan, l'entreprise devra mettre au point une nouvelle plateforme de propulsion électrique ainsi qu'une gamme de voitures intelligentes. Les détails financiers du rapprochement restent néanmoins pour l'heure très opaques.

Huawei se rapproche de deux groupes chinois pour conquérir le marché des voitures électriques

En parallèle, Changan annonce une nouvelle plateforme de fabrication de véhicules, baptisée Ark Architecture. Le but est d'atteindre rapidement un haut degré de conduite autonome.

Difficile de ne pas y voir un premier aperçu de la future plateforme de propulsion du futur constructeur automobile. Le rapprochement des trois acteurs n'est pas tout à fait une surprise. Huawei a longtemps fait part d'un intérêt pour la mobilité électrique et autonome, et a su démontrer sa capacité à dominer les marchés sur lequel la firme est présente.

Or, en Chine, le marché de l'électrique est en effervescence, avec de très nombreux acteurs. Ce qui n'empêche pas l'américain Tesla de s'emparer de parts de marché grandissantes, en particulier grâce à la Model 3. Et c'est là, sans doute, que Huawei a peut-être une carte à jouer. En septembre, le constructeur dévoilait deux nouvelles générations de plateforme pour la conduite autonome.

Mobile Data Center 201 offre une puissance de 48 TOPS tandis que le MDC 610 atteint 160 TOPS et peut délivrer une conduite autonome de niveau 3 et 4. Cette expertise pourrait permettre à Changan de rapidement pouvoir tutoyer Tesla sur ce versant, du moins sur le papier. De son côté le fabricant de CATL se cherche plus de débouchés, pour diversifier ses sources de revenus.

