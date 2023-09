Nous avons testé les nouvelles montres connectées Watch GT 4 de Huawei, qui associent à un design sophistiqué quelques nouveautés fonctionnelles intéressantes et une nouvelle version d’Harmony OS. En ligne de mire, les jeunes urbains, soucieux de leur look et de leur santé.

Après la présentation en mai dernier des Watch 4 en Allemagne, Huawei n’a pas perdu de temps, s’attelant directement au lancement d’un nouveau modèle. Direction Barcelone en cette rentrée de septembre pour faire connaissance avec la nouvelle gamme GT de 2023. Nous avons pu tester en avant-première la montre connectée Watch GT 4 qui succède à la Watch GT 3 de début 2022.

Déclinée en deux formats de 41 et 46 mm, cette montre est proposée en plusieurs versions de bracelets pour des tarifs qui s’étendent de 249 à 399 euros. Un niveau de prix bien plus abordable que celui des dernières Watch 4, les montres connectées les plus avancées de Huawei, vendues entre 449 et 649 euros.

La Watch GT 4 est-elle une énième montre noyée au milieu des nombreux modèles lancés par Huawei ces derniers mois. Ou au contraire est-ce la montre bien équilibrée entre performances et prix, capable de conquérir un vaste public ? Réponse dans ce test.

Prix et disponibilité des Huawei Watch GT4

Présentées ce jeudi 14 septembre à Barcelone, les Watch GT 4 de Huawei sont immédiatement disponible en précommande en France sur le site de Huawei, dans sa boutique parisienne, mais aussi chez Darty et la Fnac.

Voici les tarifs des 7 déclinaisons commercialisées, toutes fournies avec l’habituel mini-dock de chargement sans-fil (mais pas d’adaptateur secteur) :

Huawei Watch GT 4 41 mm bracelet en cuir blanc : 269 euros

Huawei Watch GT 4 41 mm bracelet milanais or : 299 euros

Huawei Watch GT 4 41 mm bracelet en acier inoxydable : 399 euros

Huawei Watch GT 4 46 mm bracelet noir en élastomère : 249 euros

Huawei Watch GT 4 46 mm bracelet en cuir brun : 269 euros

Huawei Watch GT 4 46 mm bracelet en nylon vert : 269 euros

Huawei Watch GT 4 46 mm bracelet en acier inoxydable : 369 euros

Notez que la montre profite de plusieurs offres de précommande permettant, pour le même prix, d'accompagner la montre d'un accessoire complémentaire (des écouteurs Freebuds SE 2), voire même d'un bracelet complémentaire si vous optez pour l'une des versions les plus onéreuses. L'offre de précommande court jusqu'au lancement commercial, le 13 octobre 2023.

Fiche technique des Huawei Watch GT4 Series

Deux versions principales coexistent. La plus petite des deux innove avec un format 41 mm, très agréable pour les petits poignets. Plus massif, le grand modèle de 46 mm est un peu plus dans la lignée des montres habituelles de Huawei à grand écran. Une fois n’est pas coutume, le prix le plus bas se trouve sur le modèle 46 mm et le plus élevé sur le modèle 41 mm.

Watch GT 4 (41 mm) Watch GT 4 (46mm) Épaisseur 9,8 mm 10,9 mm Poids 37 grammes (hors bracelet) NC Écran 1,32 pouce AMOLED 1,43 pouce AMOLED Définition 466 x 466 points 466 x 466 points Résolution 352 ppp 326 ppp Système Harmony OS 4.0 Harmony OS 4.0 Capteurs Accéléromètre, gyroscope, boussole, baromètre, capteur optique de fréquence cardiaque, capteur de température, oxymètre (capteur de saturation en oxygène du sang ou SpO2), capteur de lumière ambiante Accéléromètre, gyroscope, boussole, baromètre, capteur optique de fréquence cardiaque, capteur de température, oxymètre (capteur de saturation en oxygène du sang ou SpO2), capteur de lumière ambiante Batterie 323 mAh 524 mAh Autonomie annoncée 7 jours 14 jours Recharge sans fil Oui Oui Compatibilité Android 6.0, iOS 9.0 ou version ultérieure Android 6.0, iOS 9.0 ou version ultérieure Étanchéité 50 m 50 m Audio Microphone et haut-parleur Microphone et haut-parleur Matériaux Boîtier et lunette en acier inoxydable Boîtier et lunette en acier inoxydable Bracelets Cuir, Milanais, Acier Élastomère, Cuir, Nylon, Acier

Une montre tout en finesse et en élégance

Contrairement au navire amiral la Watch 4 Pro, d’une grande richesse fonctionnelle, mais large et très épaisse au poignet, les GT 4 ont pour atout leur finesse et leur format qui conviendra aux grands comme aux petits poignets grâce à leurs deux déclinaisons principales en 41 et 46 mm.

L’épaisseur du modèle en 41 mm, notamment, tombe sous la barre des 10 mm, ce qui est plutôt rare de nos jours, surtout pour un modèle qui s’inspire des montres horlogères dans sa conception. Tout en acier inoxydable et verre, le modèle le plus raffiné de la gamme (celui-là même que nous avons testé), mêle habilement des textures argentées, mates et brillantes. Le boîtier rond est rehaussé d’un fin cerclage or et le bracelet « two tone piano » est, pour sa part, strié de fines lamelles dorées, tandis que les cornes disparaissent au profit d’un système de fixation du bracelet plus original.

Huawei cible indubitablement avec ce « petit » modèle un public féminin. Cette couleur or omniprésente sur tous les modèles 41 mm ne plaira pas à tout le monde. Ce sont quoi qu’il en soit de belles réalisations, avec un niveau de finition irréprochable.

Grâce aux bordures d’écran plus fines (nous y reviendrons), nous sommes face à un modèle plus compact, plus léger, sans pour autant faire de concessions au niveau de composants comme la batterie, comme nous le verrons plus loin.

Si la montre est suffisamment fine et légère pour se faire oublier au poignet, y compris la nuit pour profiter des nouvelles fonctions de suivi du sommeil, il est dommage que Huawei ne propose pas un modèle avec un bracelet sport comme sur le grand modèle. Il faudra l’acheter à part, à condition de trouver des modèles compatibles 41 mm. Ils ne sont pas encore disponibles au moment où nous achevons ce test et nous n’avons d’ailleurs pas de certitude qu’ils seront vraiment vendus en France chez Huawei (encore moins chez Darty). Vraiment regrettable, car on se rend vite compte que faire du sport ou même dormir avec un bracelet en métal est parfois inconfortable. D’ailleurs Samsung l’a bien compris avec ses Galaxy Watch6 puisque le constructeur propose depuis cette année un bracelet confort, notamment pour le sommeil.

Un écran aux bordures plus fines

L’écran AMOLED de 1,32 pouce offre une surface d’affichage suffisamment grande pour piloter sans trop de peine les menus et fonctions de la montre depuis le cadran. Parfaitement réactive d’un point de vue tactile, cette dalle tout en rondeur est particulièrement mise en valeur grâce à des bordures affinées. La Watch GT 3 de 2022 offrait le même écran, mais dans un format 42 mm, donc forcément moins compact et plus lourd.

L’écran de type Amoled et de haute résolution offre une bonne lisibilité et se montre suffisamment lumineux pour un usage facilité en extérieur. Comme sur les meilleurs modèles de la marque, un capteur de lumière ambiante permet un ajustement automatique qui préserve la batterie.

Le mode Always On est aussi de la partie, dans une version qui autorise l’affichage d’un plus grand nombre de données (20% de plus selon Huawei). Gare toutefois à la surconsommation d’énergie inévitablement induite par ce mode. En fin de batterie, c’est d’ailleurs ce mode que la montre vous proposera de désactiver en premier lieu.

Enfin, l’utilisateur bénéficie de nouveaux cadrans, plutôt esthétiques, qui présentent l’avantage d’être entièrement personnalisables au niveau des couleurs, de l’arrière-plan, des graduations ou encore des fonctions. On peut procéder indifféremment aux changements depuis l’appli ou la montre. Mais avec cette dernière, nous avons trouvé que c’était un peu moins pratique. Mais au moins, c’est possible !

Nouvel OS, nouvelles fonctions

Le lancement d’Harmony OS 4.0 est accompagné sur la Watch GT 4 de quelques nouveautés qui apportent un renouveau bienvenu au système, même s’il reste très en dessous de ce que peuvent offrir Wear OS (pour les montres Galaxy, par exemple) et WatchOS (pour les montres Apple), surtout dans le domaine de la communication. Il n’est ainsi toujours pas possible, par exemple, de répondre à ses messages autrement qu’au travers de courtes phrases (certes personnalisables, mais limitées à 36 caractères !).

Sur la Watch GT4, moins haut de gamme que la Watch 4 Pro, on doit se limiter aux capteurs essentiels. Pas d’ECG, pas de tensiomètre… Mais on trouve tout de même l’essentiel pour un suivi approfondi de la santé et du sommeil, le suivi de la température et du SpO2 (dans une version plus efficace) inclus. L’analyse du rythme cardiaque est améliorée avec TruSeen dans sa version 5.5, plus particulièrement lors de fortes variations des pulsations (un avantage pour les fractionnés par exemple) ou par période de grand froid. Un dopage à l’IA de cette fonction qui autorise également un meilleur suivi des différentes phases du sommeil.

Au-delà de quelques changements d’ordre graphique (nouveaux cercles d’activités, nouvelles médailles, nouveaux widgets), les principales nouveautés portent tout d’abord sur le suivi du sommeil avec une fonction d’enregistrement de la respiration et du bruit ambiant pendant la nuit. Cela nécessite de garder son téléphone près de soi, mais cela permet d’offrir des pistes d’amélioration du sommeil, avec par exemple la détection de l’apnée (à faire valider par un médecin bien sûr).

L’autre ajout, c’est l’application Stay Fit, qui comme son nom l’indique vous aide à maintenir votre poids ou en perdre en atteignant un déficit calorique. Il y a encore un peu de travail pour améliorer la clarté des explications, mais la bonne nouvelle est que les entraînements sportifs récurrents pour y parvenir bénéficient désormais d’un coach qui parle français ! Sur notre préversion, la fonction était boguée, le coach débitant ses phrases, mais en laissant un blanc pour chaque mesure chiffrée ! On espère qu’une mise à jour arrangera tout rapidement.

Huawei a également amélioré sa fonction de suivi du cycle menstruel grâce à de nouveaux algorithmes et parmi les 100 activités sportives couvertes par la montre, on compte quelques nouveautés dans l’air du temps comme le Padel-tennis.

Bref, les jeunes actifs (et même moins jeunes) soucieux de leur apparence et de leur santé devraient y trouver leur compte. Surtout, il est vraiment appréciable de constater que ces nouveautés ne sont pas réservées aux seuls utilisateurs d’un smartphone EMUI du constructeur !

Des fonctions de communication basiques

Comme mentionné plus haut, n’attendez pas d’une Watch GT 4 qu’elle se substitue à votre smartphone pour tout ce qui touche à la communication. En bonne GT, elle est tout de même équipée d’un micro et d’un haut-parleur. Vous pourrez donc prendre un appel depuis la montre, sous réserve que votre smartphone soit dans les parages et que la montre soit bien connectée en Bluetooth au téléphone.

D’ailleurs, il n’existe pas de Watch GT 4 compatible avec le réseau mobile. Il faut pour cela opter pour la Watch 4. Et vous ne pourrez répondre aux SMS et aux messages WhatsApp qu’au travers de quelques réponses préenregistrées ou de smileys (correctement pris en charge au passage) du type Non, merci ou J’arrive bientôt…

Le magasin d’applications s’est un peu enrichi au fil du temps, mais il reste assez pauvre en matière d’applications majeures. Toujours pas d’application Spotify, mais une sorte de contrôleur Spotify pour passer d’une piste à l’autre depuis la montre pendant une séance de running.

Un GPS intégré permet d’effectuer une séance de sport en extérieur en se passant du téléphone. Il fonctionne plutôt bien. On peut télécharger quelques morceaux dans la mémoire de la montre et la connecter à des écouteurs pour courir en musique.

Enfin, pour ce qui concerne le paiement d’achat directement depuis la montre, l’application serait, selon Huawei, en cours de développement.

Une autonomie satisfaisante à la hauteur des GT

Un nouvel OS n’est pas forcément gage d’une meilleure endurance. La Watch GT 4 au même titre que les séries GT précédentes offre une bonne autonomie. Elle variera certes en fonction de vos usages, mais vous ne serez pas contraint de la recharger au bout de 24 ou 48h comme certaines concurrentes prestigieuses. Huawei annonce 7 jours, nous avons eu raison de la batterie au bout de 5 jours bien tassés. Mais en poussant un peu les usages (avec 2 séances de sport notamment), découverte de la montre oblige, pour ce test.

Du côté de la charge, nous avons apprécié la possibilité de recouvrer plus de 50% de batterie en une trentaine de minutes. Comptez tout de même 1h25 pour passer de 0 à 100 %, alors que la batterie n’est que de 323 mAh sur le modèle 41 mm. Soit tout de même un peu plus de 30 mAh supplémentaires par rapport à la GT 3, pourtant moins compacte. Une belle évolution.