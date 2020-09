Huawei privé de composants pour ses téléphones, Apple lance l’Apple Watch 6, le prix de la PS5 dévoilé, le récap de la semaine

Une conférence de Sony et une autre signée Apple, Huawei plongé dans la tourmente en Chine, TikTok et WeChat bannis du sol américain, Lidl qui s'attaque aux Airpods d'Apple… On débriefe toute l'actualité de la semaine !

Décidément, l'actualité de la tech est hyper chargée en ce moment. Si la semaine précédente avait été marquée par les prix et la date de lancement des Xbox Series X et Series S de Microsoft, c'est au tour de Sony de répliquer. Les deux modèles de PS5 se sont ils aussi trouvé des tarifs et une date de disponibilité. Dans le même temps, Apple a présenté sa Watch Series 6 et sa Watch SE. Huawei, de son côté, se retrouve pris au piège à cause de l'embargo américain. Quant à Lidl, la marque lance des écouteurs sans fil à un prix ridiculement bas pour mieux concurrencer les grandes marques que sont Apple, Samsung ou Sennheiser. Allez en route, on fait le tour du monde de la tech de la semaine.

Sony dévoile le prix et la date de lancement de la PS5

Sony a tenu cette semaine un live dédié à sa toute nouvelle console de jeu, la PlayStation 5. Ses deux nouvelles consoles devrions-nous plutôt dire, car la PS5 classique se décline aussi en une version sans lecteur de Blu-Ray et baptisée PS5 Digital Edition. Entre les deux ? 100 euros de différence. La PS5 s'affiche donc au prix de 499,99 €, tandis que la Digital Edition est vendue 599,99 €. Disponible à compter du 19 novembre 2020, la console connaît déjà d'importantes ruptures de stock un peu partout. Les boutiques en ligne proposent néanmoins de manière épisodique du réassort. N'hésitez pas à consulter notre page dédiée aux précommandes de la PS5, nous la mettons à jour dès que nous avons la moindre information sur les précommandes.

TikTok et WeChat se font refouler du sol américain

À compter du 20 septembre 2020, TikTok et WeChat ne pourront plus être téléchargés depuis l'App Store ni le Play Store. L'affaire dure depuis près de deux mois et ne semble pas trouver d'issue en faveur des deux applications chinoises. Donald Trump a donc décidé qu'à partir de dimanche, il ne sera plus possible de télécharger TikTok et WeChat sur son mobile ou sa tablette depuis les États-Unis. Si les applications continueront à fonctionner pour celles et ceux qui les ont déjà récupérées, elles ne seront plus mises à jour. Si le cas de WeChat semble entériné, TikTok bénéficie cependant d'un petit sursis jusqu'au 12 novembre prochain, une nouvelle décision devant être rendue d'ici là. De quoi laisser le temps à TikTok de se faire racheter par Oracle ? Rien n'est moins sûr…

Huawei bientôt à court de composants ?

Si Huawei est plongé dans la tourmente depuis maintenant un an et demi à cause de l'embargo américain, le géant de la téléphonie pouvait compter jusqu'à présent sur ses partenaires chinois pour l'alimenter en composants. Mais voilà que, selon Digitimes, même les fondeurs chinois auraient arrêté d'approvisionner Huawei depuis le 15 septembre dernier. Huawei aurait cependant pris les devants en demandant à ses partenaires de produire un maximum de composants avant la mise en place des sanctions américaines. Il n'est pas encore question de pénurie, donc. En revanche, le prochain flagship de la marque, le Mate 40, ne serait lancé qu'en Chine, TSMC n'ayant pu fabriquer que 8,8 millions de puces Kirin 9000. Des soucis de production qui n'empêchent pas Huawei de faire un carton dans un autre domaine, celui des objets connectés : en France, le fabricant fait un véritable carton et affirme connaître une croissance de 45% dans la catégorie “wearables”.

Watch Series 6 et Watch SE : Apple dévoile ses nouvelles montres

Apple a tenu mardi dernier sa keynote de rentrée. L'occasion pour le géant de Cupertino de présenter ses nouveaux iPad, mais aussi et surtout ses Apple Watch Series 6 et Watch SE. Si la Watch Series 6 est vendue 429 euros et ne compte qu'une faible quantité de réelles nouveautés, comme un capteur d'oxygène dans le sang, c'est surtout avec la Watch SE qu'Apple a créé l'événement. Un peu moins puissante que la Series 6, la SE a plus d'un tour dans son sac, à commencer par son prix : commercialisée 299 €, la montre s'apparente à une version revue et corrigée de la Series 5 sortie l'an passé à un tarif beaucoup plus attractif.

Lidl commercialise des écouteurs true wireless à moins de 20 €

Si des marques comme Apple, Samsung ou Sennheiser dominent le marché des écouteurs vraiment sans fil, il faut bien avouer que les prix affichés par les constructeurs ne sont pas à la portée de toutes les bourses (comptez entre 150 et 300 € pour acquérir ce type d'accessoire audio). Lidl a décidé de frapper un grand coup dans la fourmilière en proposant des écouteurs SilverCrest à seulement 19,99 €. 15 minutes de recharge leur suffisent pour offrir 72 minutes d'écoute musicale et qu'ils offrent au total 3 heures d'autonomie.

Notre test de la GeForce RTX 3080

En pénurie un peu partout (comme la PS5), la nouvelle Nvidia GeForce RTX 3080 est l'un des plus gros cartons de cette rentrée. Parée pour le ray-tracing temps réel, cette carte graphique offre des performances encore inégalée, pour un prix bien inférieur à celui d'un RTX 2080 Ti. Nous avons eu l'occasion de la tester à l'aide de différents jeux comme Metro Exodus, Assassin's Creed Odyssey ou encore Horizon Zero Dawn et vous livrons toutes nos conclusions. Et nous vous proposons même un compte-rendu en vidéo de notre test.