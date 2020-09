Huawei continue de cartonner en France dans les PC et objets connectés malgré la situation

En difficulté sur les smartphones, Huawei a mis les bouchées doubles dans toutes ses autres activités. Les smartwatch, casques, écouteurs, mais aussi les PC sont de plus en plus plébiscités par les français, et permettent à la marque de limiter ses pertes de parts de marché dans les mobiles.

Huawei a beau être en difficulté dans les smartphones, le constructeur est encore loin de jeter l'éponge. Le magazine Challenges rapporte que la firme continue de battre des records de vente dans l'hexagone grâce aux PC et objets connectés. Une stratégie gagnante qui a permis à la firme de limiter jusqu'à maintenant ses pertes de parts de marché dans les smartphones. Celle-ci restait ainsi de 18 % au premier semestre 2020 contre 18,3 % une année plus tôt.

Huawei mise sur les objets connectés pour continuer de remporter des victoires

“Nous poussons désormais un écosystème de produits, et pas seulement une catégorie”, explique François Hernandez, vice-président en charge des ventes en France, cité par Challenges. Le constructeur affirme avoir réalisé une croissance de 45% dans le pays dans la catégorie “wearables” – les objets connectés tels que les montres, bracelets, et écouteurs, qui se portent près du corps. A en croire le constructeur, Huawei serait même le leader de la catégorie en France avec un total de 15% de parts de marché.

La firme devrait poursuivre son recentrage sur les objets connectés compte tenu de la situation. Ainsi, par exemple, après que Apple a lancé en début de semaine une Apple Watch Series 6 et une Apple Watch SE, Huawei a dégainé deux nouvelles montres : la Watch Fit (129 euros) et la Watch GT Pro (299 euros). La marque a également lancé des FreeBuds Pro qui ont de nombreux points communs avec les AirPods Pro de chez Apple. A chaque fois la comparaison est flatteuse, tant du côté de la qualité que du prix pratiqué par Huawei.

L'autre point où Huawei progresse c'est dans les PC. Huawei affirme avoir multiplié par 10 sa part de marché en France. Et lance des produits séduisants comme le MateBook 14 (899 euros) ou le MateBook X (1499 euros). Toujours avec en ligne de mire des produits concurrents perçus comme les plus premium du marché à des prix bien plus doux. Là encore, Huawei y renforce son écosystème avec des fonctionnalités comme Huawei Share, accessible uniquement aux détenteurs de smartphones Huawei.

Reste à savoir si le constructeur pourra ou non décliner cette stratégie à l'infini.