WeChat est banni des Etats-Unis dès dimanche, TikTok reste sur un siège éjectable

À compter de ce dimanche 20 septembre 2020, il ne sera plus possible de télécharger l'application WeChat aux États-Unis. TikTok pourrait suivre si aucun accord de rachat avec Oracle n'a été signé d'ici le 12 novembre.



Dans le viseur de l'administration Trump depuis plus d'un mois, TikTok et WeChat seront tout simplement retirées de l'App Store et du Play Store sur le territoire américain. Selon le New York Times, l'administration Trump a décrété vendredi 18 septembre 2020 qu'il ne sera bientôt plus permis de télécharger les deux applications.

WeChat est Game Over à partir de dimanche 20 septembre

Dès dimanche 20 septembre, WeChat ouvrira le bal : l'application sera alors immédiatement retirée de l'App Store et du Play Store. Mais ce n'est pas tout : comme le rapporte le New York Times la décision empêche WeChat de poursuivre ses activités de transferts de fonds et de paiement aux Etats-Unis dès dimanche. Les firmes américaines n'auront également plus le droit de lui proposer un hébergement, ou toute autre solution d'infrastructure réseau.

Le code de l'application ne pourra pas être utilisé dans une autre application ou service aux Etats-Unis. Pour TikTok en revanche, la situation est un peu moins bloquée (même si elle reste très compliquée). Des discussions sont en cours pour un éventuel rachat par Oracle. Dans le cas où un accord était noué avec des provisions pour protéger les données personnelles des utilisateurs américains, la menace pourrait être levée, et le service continuerait à opérer normalement aux Etats-Unis.

TikTok peut encore sauver sa peau d'ici le 12 novembre

Dans le cas contraire, TikTok risque le même destin que WeChat. En raison des discussions en cours, le réseau social dispose d'un sursis de quelques semaines. L'application peut en effet rester sur l'App Store et Play Store contrairement à WeChat. Et peut poursuivre plus ou moins normalement ses activités jusqu'au 12 novembre, date à laquelle une nouvelle décision devra être rendue.

“La Chine a pris toutes sortes de données… c'est ce que nous essayons d'empêcher”, a notamment déclaré le secrétaire au Commerce. En août dernier déjà, l'actuel président des États-Unis avait proscrit aux entreprises américaines tout collaboration avec TikTok. À la même période, un décret avait été également voté à l'encontre de Tencent, qui édite WeChat.

Également relayée par Reuters et le Financial Times, l'information précise néanmoins que celles et ceux qui ont déjà installé les deux applications en question pourront toujours les utiliser. En revanche, ils ne bénéficieront plus des mises à jour de TikTok ni ne WeChat. Difficile de continuer à utiliser à une application de ce type quand elle ne bénéficie plus des dernières nouveautés ni des dernières mises à jour de sécurité.

Pas plus tard que ce matin, l'agence Reuters expliquait que ByteDance souhaite une introduction en bourse de sa future entreprise TikTok Global, dès que Donald Trump aura validé l'accord avec Oracle. Le contexte pourrait donc prochainement évoluer en la faveur de TikTok. Mais rien n'est joué pour le moment.