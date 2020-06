Huawei travaille déjà sur les P50 : voici les premières infos officielles

Huawei prépare activement la sortie des P50. Il y a déjà quelques mois, la firme chinoise a lancé le développement de sa future gamme de smartphones. Sans surprise, Huawei ambitionne une nouvelle fois de révolutionner la photographie sur mobile. Découvrez les premières informations officielles concernant les P50 et P50 Pro.

Huawei a évoqué pour la première fois l’arrivée des P50, les successeurs des Huawei P40, P40 Pro et P40 Pro+. Interviewé dans le cadre d’une émission chinoise en ligne, Wang Yonggang, directeur général des produits de la série P de Huawei, a d’abord confirmé à demi-mots la date de sortie des smartphones, rapporte MyDrivers.

Sortie en mars 2021

D’après les dires Wang Yonggang, les P50 seront dévoilés dans le courant du mois de mars 2021. Ce cohérent avec le calendrier habituel de Huawei depuis plusieurs années. Le cadre affirme que le groupe lance le développement d’un nouveau smartphone 18 mois avant sa sortie. Le développement des P50 a donc débuté aux alentours du mois d’août 2019, bien avant la conférence de présentation des P40 et même avant la sortie des Mate 30.

Toujours selon Wang Yonggang, les P50 vont se concentrer sur la photographie. Grâce à de nouvelles technologies innovantes, déjà en cours de test dans des laboratoires de recherche et de développement, Huawei espère bien conserver la première place du classement DxOMark. Pour l’heure, le classement dédié aux meilleurs photophones est dominé par le P40 Pro et son quadruple capteur photo.

Du reste, la gamme des P50 devrait signer le retour du SoC Kirin 1000 des Mate 40, un chipset conçu par HiSilicon et gravé en 5 nm par TSMC en dépit des sanctions américaines. Comme leurs prédécesseurs, les P50 devraient faire l’impasse sur les services et applications de Google. Á la place, Huawei misera sur les HMS, sa propre suite d’applications. On vous en dit plus dès que possible sur les P50. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

