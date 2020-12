Petal Maps : l’alternative à Google Maps de Huawei est disponible sur AppGallery

Petal Maps, l’application de navigation développée par Huawei pour remplacer Google Maps, est désormais disponible sur App Gallery. Déjà proposé dans 140 pays, le service s’intègre à l’écosystème HMS (Huawei Mobile Services). Malgré ses atouts, l’application s’impose comme une version rudimentaire de Maps.

Privé de licence Android sur décision américaine, Huawei n’est plus en mesure de préinstaller les applications et services Google sur ses smartphones. Pour palier à l’absence des Google Mobile Services, le groupe chinois a développé dans l’urgence les Huawei Mobile Services (HMS), une suite d’applications maison. Parmi les applications phares, on trouve Huawei Docs, remplaçant de Google Docs, ou Huawei Drive, l’alternative chinoise de Google Drive.

Huawei a aussi développé en interne une alternative à Google Maps baptisée Petal Maps. Disponible en version test depuis le 22 octobre 2020, l’application était réservée aux membres du programme beta. Elle est finalement disponible au téléchargement pour tous les utilisateurs d’un smartphone Huawei. Sans surprise, l’application est proposée exclusivement sur App Gallery, la boutique d’applis qui remplace le Play Store.

Notre avis sur Petal Maps, l’alternative Huawei à Google Maps

Nous avons installé Petal Maps dès son arrivée sur l’App Gallery. Globalement, le service de cartographie se montre efficace. Comme on pouvait s’y attendre, c’est Célia, l’assistant vocal maison de Huawei, qui se charge de communiquer avec le conducteur dans le mode GPS. Comme options d’itinéraire, Petal Maps propose « Eviter les péages » et « Eviter les embouteillages ».

Notez que Petal Maps permet aussi de basculer d’un mode d’affichage à l’autre en réalisant des gestes avec les mains. Il est possible de faire défiler la carte sans toucher l’écran. L’option s’annonce surtout pratique lorsque vous êtes au volant de votre voiture. Par contre, cette fonctionnalité n’est apparement pas disponible sur tous les smartphones signés Huawei. Seuls les Mate 40 Pro, P40 Pro, Mate 30 Pro bénéficient de l’option. Nous avons testé la nouveauté sur notre P40 Pro et obtenu des résultats mitigés. L’option n’est pas particulièrement intuitive.

Malheureusement, l’application reste encore très basique par rapport aux fonctionnalités offertes par Google Maps. Ainsi, Petal Maps ne propose pas de se déplacer en utilisant les transports en commun. De même, l’application n’adapte pas les itinéraires si vous vous déplacez à pied ou en voiture.

Malgré les efforts déployés par Huawei, Petal Maps est encore loin de Google Maps. Néanmoins, on s’attend à ce que le service de navigation évolue rapidement sur base des retours des utilisateurs. Avez-vous testé l’application ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.