Entre la fausse modestie des petits formats et l’exubérance indécente des grandes tailles, les P40 Pro de Huawei et Galaxy S20+ de Samsung jouent les compromis. Mais lequel des deux est le meilleur ? Et surtout le plus grand défaut du P40 Pro est-il suffisamment éclipsé par ses nombreuses qualités pour se mesurer au Galaxy S20+ ? Réponse dans ce duel d’équilibriste.

Cette année, Samsung et Huawei ont imité Apple dans la construction de leur offre haut de gamme. Les deux marques ont toutes deux choisi de présenter trois modèles. Un premier qui concentre l’essentiel de l’expérience et la qualité de fabrication dans un smartphone au format encore modeste. Ce sont les Galaxy S20 et Huawei P40, deux smartphones que nous avons d’ores et déjà positionnés face à face. Un deuxième qui offre l’expérience « ultime », en offrant un très grand écran, une batterie bien plus importante et une expérience photographique bien supérieure, notamment au niveau du zoom. Ce sont les Galaxy S20 Ultra et Huawei P40 Pro+.

Et un troisième smartphone qui fait la jonction entre les deux premières propositions. Le P40 Pro d’un côté. Le Galaxy S20+ de l’autre. Pour certains, il s’agit d’un bon compromis entre la toute-puissance des Ultra / Pro+ et l’apparente sobriété des versions classiques de ses séries de flagships. En réalité, l’apparence est trompeuse. Ce sont des smartphones bien différents, avec des forces et des faiblesses qui ne sont pas celles des autres versions. En voici la preuve avec ce duel d’équilibriste.

Fiches techniques

Galaxy S20+ Huawei P40 Pro Dimensions 162 x 74 x 7,8 mm 181 x 96 x 64 mm Poids 188 g 203 g Ecran 6,7 pouces Infinity-O AMOLED

WQHD+ | 3200 x 1440p | 525 ppi | 120 Hz

6.58" OLED

FHD+ | 2640 x 1200p | 441ppi | 90 Hz Chipset Exynos 990 (7nm) Kirin 990 5G OS Android 10 + One UI 2.0 Android 10 + EMUI 10.1 RAM 8 Go (version 4G) ou 12 Go (version 5G) 8 Go Stockage 128 / 512 Go (version 5G uniquement) 256 Go microSD Oui Non (NM Card) Capteur principal 12 MP, f/1.8 + 64 MP, f/2.0 + 12 MP, f/2.2 + TOF

Zoom hybride 3x 50MP, f/1.9 + 40MP, f/1.8 + 12MP, f/3.4 + TOF

Zoom optique 5x Capteur secondaire 10 MP f/2.2 32MP, f/2.0 Batterie 4500 mAh

Charge rapide 25W

Charge sans fil 15W 4200 mAh

SuperCharge 40W

Charge sans fil 27W 5G Oui Oui Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran et reconnaissance faciale Scanner d’empreinte sous l'écran et reconnaissance faciale Résistance à l'eau IP68 IP68

Design

Les deux smartphones sont très élégants. Ils profitent tous deux d’un châssis en métal et d’une coque minérale. Celle du Galaxy S20+ est brillante, tandis que celle du P40 Pro est mate. La seconde est retient donc un peu moins les traces de doigt. À l’image d’Apple, quelques mois plus tôt, le bloc photo principal, toujours plus proéminent, est plus important que celui de leurs prédécesseurs respectifs.

Et, accentuant encore la proximité des deux appareils, ce bloc s’appuie sur le même format rectangulaire et opte pour le même emplacement, en haut à gauche. La protection contre les liquides est identique de chaque côté, avec une certification IP68 commune. Comme pour le Galaxy S20, le Galaxy S20+ est plus léger et moins épais que son concurrent. Il l’emporte donc dans un mouchoir de poche.

Écran

C’est également dans un mouchoir de poche que le Galaxy S20+ se démarque du côté des écrans. Ce sont deux dalles OLED compatibles DCI-P3 et HDR10+. Elles sont toutes deux recouvertes d’un verre minéral Gorilla 6 de Corning. Elles intègrent toutes deux un poinçon, pour un capteur selfie, et un lecteur d’empreinte digitale. Mais, le smartphone de Samsung se démarque de ceux de Huawei grâce à deux atouts.

Le premier est la résolution de l’écran. Elle est de 525 pixels par pouce du côté de Samsung, grâce à une définition Quad HD+, et de 441 pixels par pouce du côté de Huawei, grâce à une définition Full HD+. L’image est donc plus précise et les polices de caractères mieux dessinées. Deuxième atout : le taux de rafraichissement. Il est de 120 Hz sur le S20+ et de 90 Hz sur le P40 Pro. En outre, le taux de rafraichissement de la surface tactile du S20+ est de 240 Hz. Soit une réactivité accrue. L’écran du P40 Pro ne démérite pas pour autant. Notez que l’affichage 120 Hz chez Samsung n’est pas configuré par défaut.

Performances et mémoire

Les performances des deux smartphones sont assez proches. Il faut dire que les deux modèles profitent d’une configuration presque identique. Le P40 Pro dispose du Kirin 990, un octo-core compatible 5G et gravé en 7 nm FinFET+. Il est doté de coeurs applicatifs cadencés jusqu’à 2,86 GHz pour les plus rapides. Le GPU est un ARM Mali-G76 MP16, le plus ambitieux des GPU dans un chipset HiSilicon à ce jour. Ce chipset a déjà été croisé dans le Mate 30 Pro.

Chez Samsung, les choix sont similaires. Le Galaxy S20+ s’appuie sur l’Exynos 990, lui aussi gravé en 7 nm FinFET+. Cet octo-core est composé de coeurs applicatifs cadencés à 2,73 GHz pour les coeurs les plus puissants. Son GPU est un ARM Mali-G77 MP11.

Côté RAM, le P40 Pro est systématiquement compatible 5G et dispose de 8 Go de RAM uniquement. Le Galaxy S20+, quant à lui, est équipé de 8 de RAM dans sa version 4G et de 12 Go dans sa version 5G. Ce gain de RAM du Galaxy S20+ est notamment utile pour assumer son ambitieux écran. Dommage que la version 4G n’en profite pas également.

Lors de nos tests, nous avons constaté que le Galaxy S20+ 5G offre des performances légèrement supérieures à celles du P40 Pro. Cette supériorité se ressent aussi bien au niveau des coeurs applicatifs que sur les processeurs graphiques. Prenons exemple avec AnTuTu, un test technique usuel. Le P40 Pro frôle les 500 000 points, tandis que le Galaxy S20+ les dépasse. Même chose avec 3DMark ou GFXBench. Ici, le smartphone de Samsung remporte la manche.

Batterie et autonomie

Côté gestion de l’énergie, les P40 Pro et Galaxy S20+ sont différents des Galaxy S20 et P40. Pour rappel, le Galaxy S20 se démarque par sa charge rapide, qui compense une autonomie moyenne, et que le P40 se distingue grâce à une autonomie améliorée, mais une charge rapide qui pourrait être plus pêchue. Ici les choix de Huawei sont très différents.

Pour le Galaxy S20+, Samsung a simplement adapté la stratégie du Galaxy S20 et profité du gain de place. Le Galaxy S20+ dispose en effet d’une batterie de 4500 mAh assez large qui, lors de nos tests, s’est avéré suffisante pour délivrer une autonomie de un jour et demi. Et cela en limitant l’usage de la plus haute définition d’écran et du rafraichissement le plus rapide. Le Galaxy S20+ supporte une charge rapide de 25 watts en filaire et 15 watts sans fil. Comme sur le S20.

Le P40 Pro, quant à lui, profite d’une batterie toujours un peu plus légère que son adversaire (4200 mAh). Mais compte tenu des choix de Huawei au niveau de l’écran (rafraichissement 90 Hz et définition Full HD+), l’autonomie du P40 Pro, selon nos estimations, atteint les deux jours d’utilisation mixte. Soit une demi-journée de plus que le Galaxy S20+. En outre, la charge rapide n’est pas la même que celle du P40. La version Pro supporte une charge rapide de 40 watts en filaire et 27 watts sans fil. Victoire nette du P40 Pro dans cette partie du duel.

Expérience photo

En 2019, le P30 Pro est devenu la nouvelle référence de la photo sur mobile. Dépassant les cadors de la discipline, Apple et Samsung, Huawei a conquis le coeur des photographes amateurs grâce à de vraies améliorations en gestion de la lumière, restitution des couleurs et adaptabilité de l’appareil. Son successeur s’appuie sur cette réussite technologique pour offrir, une seconde fois, une expérience photographique de haute volée.

Le P40 Pro est équipé d’un capteur 50 mégapixels stabilisé avec objectif ouvrant à f/1.9. Il est associé à un capteur 40 mégapixels ultra grand-angles et d’un capteur 12 mégapixels stabilisé avec zoom optique 5x périscopique, sans oublier une caméra temps de vol. Difficile de prendre par surprise cet ensemble, capable de se sortir de nombreuses situations, de jour comme de nuit. Le P40 Pro est donc, une nouvelle fois, une grande référence de la photographie mobile. Il remporte cette manche.

Sur le papier, le Galaxy S20+ ne démérite pas. Avec son capteur principal 12 mégapixels très rapide et très lumineux, un capteur 64 mégapixels stabilisé avec zoom hybride 3x, un capteur 12 mégapixels très grand-angles et une caméra temps de vol, le S20+ améliore le rendu des clichés grâce à l’intelligence artificielle. Le piqué, le contraste et la gestion de la lumière sont toujours très justes de jour, même si certains pourraient regretter une fois encore la saturation des couleurs. En revanche, le mode nuit du Galaxy S20+ se révèle moins efficace que celui du P40 Pro.

Interface et applications

Les deux smartphones fonctionnent avec Android 10 et intègrent l’ensemble des modifications apportées à cette mouture. Cependant, par-dessus le système d’exploitation de Google, vous retrouvez deux interfaces différentes. One UI 2 chez Samsung et EMUI 10.1 chez Huawei. Les services apportés par les deux interfaces sont sensiblement les mêmes.

Vous retrouvez une boutique d’applications développée par le constructeur, ainsi qu’un assistant vocal (Bixby chez Samsung et Célia chez Huawei) et de nombreuses applications additionnelles. Les deux interfaces présentent également de nombreuses options de personnalisation pour adapter l’expérience selon vos envies et vos habitudes. Et plusieurs applications supplémentaires viennent compléter l’ensemble. Facebook, Twitter et, dans le cas de Samsung, Netflix, Microsoft Office et Skype.

Cependant, la grande différence entre One UI et EMUI, c’est Google. Samsung a le droit d’intégrer les GMS dans son interface, ce que Huawei n’a pas l’autorisation de faire. Aucun service Google n’est présent dans EMUI. Huawei a fait beaucoup d’effort pour les remplacer par une offre équivalente. Cependant, elle n’est pas aussi complète, même si elle s’est étoffée depuis le Mate 30 Pro. Cela reste LE véritable frein du P40 Pro. Avantage donc au Galaxy S20+.

Prix

Sans parler des montants exorbitants des smartphones pliants, le prix des modèles haut de gamme s’envole depuis deux ans. Alors que les flagships étaient auparavant proposés autour des 800 euros, il dépasse désormais allègrement les 900, voire les 1000 euros. Apple a été le premier à passer la limite psychologique des 1000 euros avec l’iPhone X. dès lors, la concurrence n’a pas hésité à suivre. Samsung et Huawei en font évidemment partie.

Le Galaxy S20+ est proposé à 1009 euros en version 4G, 1109 euros pour la version 5G 128 Go et 1259 euros pour la version 5G 512 Go. Le P40 Pro, qui n’est proposé qu’en version 5G (pas de version 4G), est vendu 1099 euros. Un montant qu’il convient de baisser de 150 euros à l’heure où nous écrivons ces lignes, puisque le P40 Pro profite d’une campagne promotionnelle pour son lancement. Soit un prix de 949 euros. Le P40 Pro remporte donc cette partie du duel. Prenez cependant en compte deux détails. L’absence de Google est un frein. Et le format de carte mémoire adopté par Huawei, NM Card, pour étendre le stockage n’est pas standardisé. Ce qui vous imposera d’acheter une carte mémoire dédiée que vous ne pourrez réutiliser si vous changez de marque par la suite.

Conclusion

Jamais l’offre de Huawei n’avait été aussi séduisante que cette année. Jamais la comparaison entre les flagships des deux marques n’avait été aussi serrée. Dans notre précédent duel entre Huawei et Samsung, opposant le Galaxy S20 et le P40, nous avons estimé que la proposition de Samsung était globalement supérieure à celle de Huawei. Dans ce nouveau duel, le Galaxy S20+ est bousculé par Huawei sur de nombreux points : l’autonomie, la recharge, la photographie et le prix. Le S20+ reste supérieur à son adversaire sur l’écran et sur la plate-forme technique. Côté design, matériel ou logiciel, les deux flagships se valent. S’il n’y avait pas le problème engendré par l’absence des Google Mobile Services, le P40 Pro aurait remporté ce duel. À vous d’évaluer si vous pouvez vous passer des GMS au quotidien. Si oui, vous avez trouvé le smartphone idéal.