Huawei travaille sur des écouteurs baptisés MatePod : encore une copie des AirPods ?

Huawei travaille actuellement sur le MatePod, une paire d’écouteurs destinée à rivaliser avec les fameux AirPods d’Apple. Le constructeur chinois va même jusqu’à reprendre une appellation similaire à plusieurs produits développés par son rival : « Pod », comme AirPods, HomePod ou encore iPod.

Les AirPods sont les écouteurs sans fil les plus populaires du marché. Ils totalisent en effet plus de 50% des parts de marché. Sans surprise, de nombreuses marques se sont donc inspirées des AirPods pour séduire les acheteurs. Parmi les clones les plus ressemblants, on trouve les Buds Air de Realme ou les Hammerheads de Razer.

De son côté, Huawei a lancé les Freebuds. Visuellement très similaires, ils constituent une solide alternative aux écouteurs d’Apple. Dans les mois à venir, le constructeur chinois aurait décidé d’aller encore plus loin dans le domaine. D’après nos confrères de LetsGoDigital, Huawei travaille actuellement sur le MatePod, une nouvelle gamme d’écouteurs sans fil. Le 6 janvier 2020, Huawei a en effet déposé la marque « MatePod » auprès de l’EUIPO (l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) et auprès de l’IPO (l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni). L’appareil est sommairement décrit comme une paire d’écouteurs sans fil connectés.

Pour l’heure, on ignore si Huawei va remplacer la gamme des Freebuds par des écouteurs baptisés MatePod. De même, on ignore encore tout du design et des fonctionnalités de l’accessoire. En l’absence d’informations supplémentaires, le MatePod pourrait aussi bien être le nom d’un caque sans fil ou d’une (énième) paire d’écouteurs façon AirPods ou AirPods Pro.

Stop avec les noms de produits façon Apple

Quoi qu’il en soit, Huawei cherche visiblement à ce que ses produits se rapproche de certaines productions Apple, dont l’iPod, le HomePod ou encore les AirPods. Si le suffixe Pod (de l’anglais « panier » ou sacoche ») n’est évidemment pas l’apanage d’Apple, son utilisation est regrettable pour un produit qui devrait vraisemblablement se placer en concurrent direct des AirPods.

La marque avait déjà procédé de la sorte avec les MatePad, les tablettes Android conçues par Huawei. Là encore, le constructeur a simplement repris le suffixe des iPad en y ajoutant « Mate ». Pour rappel, la firme utilise le terme « Mate » pour la dénomination de la plupart de ses produits, dont les smartphones de la gamme Mate. En remplaçant Freebuds par MatePod, Huawei cherche aussi à harmoniser le nom de ses produits autour du préfixe « Mate ». Dommage que la firme se soit sentie obligée de singer (une nouvelle fois) son rival Apple.

Lire également : OnePlus va s’attaquer aux AirPods avec des Bullets Wireless vraiment sans fil

Présentation officielle en mars avec les P40 ?

Toujours selon LetsGoDigital, Huawei pourrait bien présenter le MatePod dès le mois de mars 2020. Lors de la même conférence, la firme chinoise lèvera le voile sur les Huawei P40 et P40 Pro. On vous en dit plus dès que possible.

Source : LetsGoDigital