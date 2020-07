Huawei Mate 40 : haut-parleurs stéréo, reconnaissance faciale 3D… leur fiche technique fait surface

Des infos sur la fiche technique des Huawei Mate 40 et Mate 40 Pro viennent de faire surface. On apprend ainsi que les Mate 40 et Mate 40 Pro hériteront des mêmes haut parleurs stéréo que ceux du Mate 20 X. Au moins l’un des deux modèles sera compatible avec la reconnaissance faciale 3D sécurisée pour les paiements.

Huawei continue d’innover malgré des sanctions américaines très lourdes qui n’ont pour d’autre objectif que de briser les ambitions du groupe. Le constructeur doit composer avec la perte de partenaires historiques comme TSMC qui fabriquait jusqu’ici les puces Kirin ultra-performantes de ses smartphones. L’utilisation de propriété intellectuelles américaines est désormais interdit dans les appareils de la marque. Ce qui implique non seulement les nouvelles puces, mais aussi, comme vous le savez, le système d’exploitation Android pour lequel Huawei n’a plus de licence.

La fiche technique des Mate 40 et Mate 40 Pro se dévoile

Ce qui lui interdit de préinstaller les applications de la suite Google comme l’indispensable Play Store. Du coup, le constructeur mise depuis peu sur des rééditions de ses smartphones qui n’étaient pas encore visés par des sanctions pour continuer à vendre des appareils performants et sans limitations. Pour autant, la firme a récemment lancé quand même sa nouvelle génération de smartphones Huawei P40 et P40 Pro. Et se prépare à lancer également un Mate 40 et Mate 40 Pro. Qui devrait donc a priori souffrir des mêmes handicaps que les P40.

Or, des premières infos sur leur fiche technique commencent à faire surface. La première info, c’est que les Mate 40 et Mate 40 Pro auront des haut parleurs stéréo. En fait ce seraient les mêmes que sur le Mate 20 X – avec des haut parleurs placés de façon symétrique sur la tranche en haut et en bas de l’appareil. A cause de la similitude avec les haut parleurs du Mate 20 X, nos confrères de GSMArena pensent savoir qu’ils disposeront des mêmes fonctionnalités, comme le son Dolby Atmos. L’autre info vient de Gizmochina et concerne la reconnaissance faciale.

Les Mate 40 Pro devraient a minima embarquer un dispositif de reconnaissance faciale 3D aussi sécurisé que le Face ID sur les iPhone ou la reconnaissance faciale sécurisée des Pixel 4 et 4XL. La technologie n’est pas nouvelle : les Mate 20 et Mate 20 Pro permettaient déjà de s’authentifier via la reconnaissance faciale pour les paiements. Il se pourrait que Huawei utilise exactement le même module pour contourner les sanctions. Bien que selon certaines sources, on peut tout de même s’attendre à des améliorations.

Dans le reste de la fiche technique, on sait que le Mate 40 Pro devrait embarquer un écran 120 Hz avec une résolution de 2640 x 1200 pixels. Ils auraient également un SoC Kirin 1000 fabriqué par TSMC bien qu’on ne sait pas à ce stade si cela sera effectivement le cas, sanctions obligent. Il y a également quelques rumeurs sur la configuration de ses capteurs photo. Les Mate 40 et Mate 40 Pro devraient être dévoilés lors d’un événement en octobre. Attendez-vous leur sortie avec impatience ? Partagez votre retour dans les commentaires.