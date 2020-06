Huawei : le Mate 40 afficherait des boutons ultra-intuitifs sur la tranche lors de la prise de vidéo

Un nouveau brevet attribué à une technologie du Huawei Mate 40 suggère l’affichage de boutons virtuels aussi pratiques qu’intuitifs sur la tranche du smartphone lorsque l’application de prise de photos et de vidéos par défaut est ouverte.

Et si on rendait les tranches des écrans incurvés enfin utiles ? C’est en tout cas ce que Huawei semble sur le point de faire. Un nouveau brevet intitulé « Interface Tactile pour la Camera sur la tranche » propose d’afficher des boutons virtuels sur la tranche lorsque l’application de prise de vidéos et de photos est ouverte.

Le Huawei Mate 40 expérimentera davantage les boutons virtuels

Ces boutons ne s’affichent que lorsque le smartphone est en mode paysage. Ils incluraient un bouton pour zoomer, flash, HDR, filtres photo et bien sûr un déclencheur (certains smartphones proposent déjà de remapper les boutons volume pour servir de déclencheur). Le brevet est intéressant à deux titres.

D’abord, il semble qu’il s’agit d’une première étape vers un appareil qui serait totalement dépourvu de boutons physiques. Ensuite, ces boutons virtuels sont de facto plus pratiques puisqu’ils se trouvent au bon endroit quel que soit la manière avec laquelle vous saisissez le smartphone.

A terme, Huawei devrait en effet lancer comme d’autres constructeurs des smartphones entièrement intégrés, sans aucun port, ni bouton. L’intérêt de ce type d’appareil est une conception plus simple et robuste, et résistante à l’eau et à la poussière. Tout en évitant justement le côté statique des boutons physiques, et en affichant à la place des actions contextuelles.

Lire également : Mate 40 – Huawei prévoit de l’équiper d’un monstrueux capteur photo de 108 MP !

Reste que ces actions contextuelles, justement, sont encore à inventer – il faut qu’elles soient perçues comme utiles par les utilisateurs. Ce qui semble être l’intention de ce brevet.

Source : PhoneArena