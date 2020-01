Huawei Mate 40 Pro : il aurait un total de 8 capteurs photo, voici les premières infos

Le Huawei Mate 40 Pro aurait un total de 8 capteurs photo, révèle un brevet. Le smartphone serait en effet équipé d’un quintuple capteur photo à l’arrière et d’un triple module sur la face avant. Découvrez les premières informations disponibles sur le successeur du Mate 30 Pro.

Huawei a déposé le brevet d’un nouveau smartphone auprès de l’Office allemand des brevets et des marques, rapportent nos confrères de 91Mobiles. Au vu timing du dépôt et du design du terminal, le média estime qu’il s’agit d’un futur smartphone de la gamme des Mate : le Mate 40 Pro, dont le lancement n’est pas attendu avant le mois de septembre 2020. En attendant de plus amples informations, on vous invite tout de même à prendre cette fuite avec du recul.

Un quintuple capteur photo arrière façon Nokia 9 Pureview

Les schémas fournis par Huawei décrivent un smartphone doté d’un total de 8 capteurs photo. C’est un record. Sur le dos, on aperçoit un appareil photo composé de 5 capteurs disposés dans une forme circulaire. Cet disposition rappelle par exemple le Nokia 9 Pureview présenté au MWC 2019, plus récemment, le OnePlus 7T, ou encore les Mate 30 Pro.

Il n’est pas impossible que Huawei décide de réutiliser ce set up en fin d’année en y ajoutant un cinquième module. Bref, la face arrière du smartphone n’a rien de vraiment surprenant, surtout au vu des ambitions de Huawei dans le domaine de la photographie.

La face avant du smartphone est plus atypique. Dans une large encoche, on aperçoit un total de 3 capteurs photo. Á notre connaissance, c’est la première fois qu’un smartphone serait doté d’un triple capteur photo sur la face avant. Pour le moment, on ignore encore tout de la fiche technique de ces capteurs. On vous en dit évidemment plus dès que possible. Que pensez-vous de cette surenchère de modules photo ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : 91Mobiles