Huawei : le Mate 40 sera bien disponible en octobre

Huawei ne compte pas bousculer son calendrier en cette année marquée par le coronavirus. En effet, le Huawei Mate 40 sera bien disponible à l’automne. Le constructeur compterait même en écouler plusieurs millions au quatrième trimestre.

Le Mate 40 sera à l’heure ! Selon un usager Weibo spécialisé dans les fuites Huawei, le smartphone sortira bien en octobre prochain. Sa commercialisation ne sera donc pas retardée par le coronavirus, qui a mis un sacré coup à l’industrie en 2020. L’utilisateur va même plus loin, en assurant que Huawei compte bien écouler 8 millions d’exemplaires de son téléphone au quatrième trimestre de cette année.

Un chiffre optimiste pour le constructeur, qui mise surtout sur le marché chinois et Européen. On rappelle que Huawei est complètement banni aux Etats-Unis, ce qui le prive d’un marché important. Dans le reste du monde, les sanctions américaines l’obligent à faire sans la suite de logiciels Google et donc sans le Play Store. Si ce dernier est remplacé par la boutique maison AppGallery, le manque se fait tout de même sentir et ne joue pas en sa faveur.

Un processeur gravé en 5 nm

L’auteur de la fuite affirme également que le terminal devrait bien être équipé d’un processeur Kirin gravé en 5 nm. Les rumeurs évoquent soit le Kirin 1000 ou le Kirin 1020, qui sera introduit avec ce nouveau smartphone. Un processeur basé sur l’architecture ARM Cortex A78.

Cependant, ce serait là l’un des derniers smartphones dotés de ce processeur conçu chez TSMC. Le fondeur taïwanais ne souhaite en effet plus travailler avec Huawei à la suite de pressions de la part des Etats-Unis. Huawei devra donc trouver un autre fournisseur par la suite.

Le reste du smartphone reste pour le moment très mystérieux. En janvier, un brevet laissait supposer que le terminal pourrait embarquer jusqu’à 8 capteurs photos. Rien n’est encore confirmé et le Mate 40 devrait se dévoiler dans des fuites au fil de l’été.

Source : GSMArena