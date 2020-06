Huawei Mate 40 : un écran 120 Hz pour rivaliser avec les iPhone 12 et les Galaxy S20

Huawei aurait décidé d’équiper les Mate 40 et Mate 40 Pro d’un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Avec cette dalle 120 Hz, le constructeur chinois cherche à rivaliser avec les iPhone 12 d’Apple et les Galaxy S20 de son rival Samsung.

Si les écrans 90 Hz ont marqué le secteur de la téléphonie mobile en 2019, ce sont les écrans 120 Hz qui se multiplient cette année.Une fréquence de rafraîchissement élevée signifie que le nombre d’images qui s’affiche à chaque seconde est plus important. Plus la fréquence est élevée plus une séquence est fluide. C’est donc l’idéal pour jouer à des jeux sur smartphone.

En février, Samsung a lancé les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, 3 smartphones recouverts d’un écran 120 Hz. OnePlus a rapidement emboîté le pas à son concurrent avec le OnePlus 8 Pro, suivi de Poco avec le Poco X2 Pro et d’Oppo avec les Find X2.

Dans les mois à venir, les fabricants vont continuer sur la même voie. D’après les informations de Ross Young, PDG du cabinet d’analyse Display Supply Chain Consultants et source réputée du milieu, Huawei va d’ailleurs lancer son premier smartphone avec écran 120 Hz. Sans surprise, il s’agit du Mate 40/ Mate 40 Pro. En mars dernier, Huawei s’était déjà illustré en dévoilant ses premiers téléphones avec écran 90 Hz, les P40 et P40 Pro.

En passant aux dalles 120 Hz, la firme chinoise ambitionne de tenir tête aux prochains flagships de ses concurrents Samsung et Apple. En août prochain, le leader sud-coréen va en effet présenter les Galaxy Note 20+. Parmi les atouts du smartphone, on retrouve notamment l’écran 120 Hz. D’après les dernières fuites, Apple aurait aussi décidé de suivre la tendance en intégrant des écrans 120 Hz à ses iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, les 2 fers de lance de sa nouvelle gamme.

Aux dernières nouvelles, Huawei présenterait les Mate 40 dans le courant du mois d’octobre 2020. Suite aux retards de production engendrés par les sanctions américaines, la sortie sur le marché surviendrait avec plusieurs semaines de retard. On vous conseille évidemment de prendre ces informations avec un certain recul pour le moment. On vous en dit plus dès que possible.