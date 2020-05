Les Huawei Mate 40 et Mate 40 Pro seraient alimentés par le SoC Kirin 1000, un chipset conçu par HiSilicon et gravé en 5 nm par TSMC, révèle un leaker. La production de la puce échapperait en effet aux sanctions imposées par le gouvernement américain.

D’après Teme, un leaker chinois réputé, Huawei va intégrer à ses futurs Mate 40 le SoC Kirin 1000. Gravé en 5 nm par TSMC, le chipset prendrait la place du Kirin 1020, le successeur du Kirin 990. Au vu des informations déjà disponibles, il s’agit vraisemblablement du même chipset. Huawei aurait simplement décidé de changer son nom depuis l’apparition des premières rumeurs à la fin de l’année dernière.

Basé sur l’architecture Cortex A78 d’ARM, le Kirin 1000 promet évidemment d’offrir des performances en hausse par rapport au Kirin 990 des P40 et des Mate 30. Les fuites tablent sur un gain de puissance avoisinant les 50% notamment grâce à la gravure en 5 nm de TSMC.

Lire également : une vidéo dévoile un premier aperçu du design du Huawei Mate 40 Pro

Le SoC Kirin 1000 contournerait les sanctions américaines

Malgré les nouvelles restrictions du département du commerce américain, le chipset destiné aux Mate 40 et Mate 40 Pro serait en effet gravé par TSMC. D’après les informations du média chinois MyDrivers, les nouvelles sanctions ne concernent en effet que les futures commandes de puces. Heureusement, Huawei aurait déjà passé commande des chipsets Kirin 1000 en 5 nm avant l’annonce des sanctions.

Le constructeur chinois aurait transmis une commande d’une valeur de 700 millions de dollars « en urgence » au fondeur taïwanais juste avant l’instauration des sanctions, précise MyDrivers. La firme devrait donc obtenir sans difficulté les SoC destinés à ses futurs flagships en dépit des mesures de Washington. Pour pouvoir contourner les restrictions, TSMC va néanmoins devoir expédier la commande de puces Kirin 1000 avant le mois de septembre 2020.

Pour rappel, Huawei devrait lever le voile sur les Mate 40 et Mate 40 Pro dans le courant du mois de septembre ou d’octobre 2020. Sans surprise, les smartphones seront privés des applications et des services de Google, dont le Play Store. Aux dernières nouvelles, le Mate 40 Pro aurait un total de 8 capteurs photo. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : MyDrivers