Huawei EMUI 10 : la mise à jour compte déjà 50 millions d’utilisateurs !

Huawei annonce que la mise à jour EMUI 10 a déjà été installé par 50 millions d’utilisateurs dans le monde. Malgré l'embargo américain, de nombreux smartphones Huawei ou Honor ont déjà pu installer la nouvelle version de la surcouche Android. Dans la foulée, le constructeur a lancé le déploiement du firmware en version finale sur les Honor 10 et View 10.

EMUI 10 vient de passer le cap des 50 millions d’usagers, rapportent nos confrères de Huawei Central ce 21 janvier 2020. Huawei vient en effet d’annoncer la nouvelle dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux chinois.

Pour rappel, la mise à jour EMUI 10 avait atteint le million d’usagers en fin novembre dernier. Le cap des 10 millions d’utilisateurs a ensuite été franchi le 20 décembre 2019. En l’espace d’un mois, le nombre d’utilisateurs du firmware a donc été multiplié par cinq. Les chiffres publiés par le constructeur tiennent probablement aussi compte des participants au programme beta d’EMUI 10.

Au cours des 30 derniers jours, Huawei a effet poussé la mise à jour sur de nombreux smartphones à l’international, dont plusieurs milieu de gamme tels que les P30 Lite ou les Honor 8x. Ces dernières semaines, le fabricant a aussi été contraint de suspendre le déploiement de la mise à jour sur certains modèles : Mate 20, Honor 20 et Honor View 20. De même, certains téléphones listés dans le calendrier de déploiement seront finalement privés d’Android 10.

La mise à jour EMUI 10 débarque maintenant sur les Honor 10 et View 10

En parallèle de cette annonce, Huawei a commencé à déployer la mise à jour EMUI 10 sur les Honor 10 et Honor View 10 dans certains pays d’Europe, dont l’Italie. On peut s’attendre à ce qu’Android 10 soit proposé dans les jours à venir en France. Comme toujours, on vous conseille de vérifier régulièrement si le firmware est disponible en vous rendant dans Système puis Mise à jour logicielle. Avez-vous déjà pu installer EMUI 10 ? On attend votre témoignage dans les commentaires.

