EMUI 10 : Huawei suspend le déploiement de la mise à jour Android 10 sur les Mate 20

Huawei a décidé de suspendre le déploiement de la mise à jour Android 10, accompagnée de la surcouche EMUI 10, sur les Mate 20 et Mate 20 Pro. Le constructeur assure que le firmware sera à nouveau disponible au téléchargement d’ici la fin du mois de janvier 2020. Dans la foulée, Huawei a annoncé l’arrivée de la mise à jour sur les P20 et P20 Pro en Europe en mars.

Huawei a temporairement cessé de déployer la mise à jour EMUI 10 sur les Mate 20 les Mate 20 Pro, rapportent nos confrères de Huawei Central. « Nous souhaitons vous informer que le déploiement de la version stable d’Android 10 / EMUI 10 pour les appareils Huawei Mate 20 est temporairement suspendue. Veuillez noter que nous recommencerons à pousser EMUI 10 d’ici la fin de janvier 2020« annonce la branche indienne de Huawei dans un communiqué.

D’après le groupe, cette suspension va permettre aux ingénieurs de Huawei de se pencher sur une série de bugs rencontrés par les utilisateurs. Pour rappel, le constructeur avait lancé le déploiement d’Android 10 sur les Mate 20 chinois au début du mois de novembre. Le firmware était rapidement apparu sur les smartphones européens.

Pour l’heure, on ignore si tous les pays sont concernés par cette pause. Il n’est pas impossible que certains usagers continuent de pouvoir installer la mise à jour. Ce n’est pas la première fois que Huawei suspend le déploiement du firmware. Il y a quelques jours, la firme a cessé de proposer Android 10 sur les Honor 20 et Honor View 20. Du reste, le constructeur poursuit actuellement le déploiement d’EMUI 10 sur tous les autres appareils compatibles, que ce soit en Chine ou à l’international.

EMUI 10 arrive sur les P20 et P20 Pro européens en mars 2020

Sur Twitter, Huawei a aussi annoncé l’arrivée de la mise à jour Android 10 sur les P20 en Europe. « Nous tenons à vous informer que le programme beta d’Android 10 / EMUI 10.0 pour les P20 a été récemment fermé » annonce Huawei. La branche allemande de Huawei précise que le déploiement d’EMUI 10 en version finale débutera en mars 2020 et devrait durer jusqu’à un mois. Pour mémoire, Android 10 est disponible sur les P20 chinois depuis le mois de novembre. On vous en dit plus dès que possible.

Source : Huawei Central