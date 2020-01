EMUI 10 : Honor cherche des bêta-testeurs sur Honor 9X

Honor cherche des bêta-testeurs pour essayer EMUI 10 sur le tout récent Honor 9X. Après une première phase de bêta réservée au marché chinois, le constructeur déploie la mise à jour sur tous les modèles. En France, la période de recrutement se tiendra du 17 au 22 janvier. On vous explique comment s’inscrire si vous êtes intéressés.

Huawei et sa filiale Honor continuent de procéder aux différents déploiements des bêtas et versions stables de EMUI 10. Certains modèles de la maison mère comme le P30, le P30 Pro, et la gamme des Mate 20 reçoivent en ce moment même la version stable de EMUI 10. De son côté, Honor gratifie ses milieux de gamme de la version bêta de la surcouche maison, ou plus précisément de Magic UI 3.0 (l’appellation de EMUI 10 chez les smartphones Honor).

Après un déploiement sur le Honor 8X, c’est au tour du récent Honor 9X de passer par la case bêta. Ce milieu de gamme est disponible en France depuis fin octobre 2019 et propose pour 250 € un écran de 6,59 pouces en définition FULL HD, un processeur Kirin 710F, un triple capteur photo 48 Mp et une batterie plutôt généreuse de 4000 mAh.

Le constructeur recherche donc des propriétaires de Honor 9X pour essayer la bêta d’EMUI 10. En France, la période de recrutement a lieu du 17 au 22 janvier. Il vous reste donc encore une journée pour vous inscrire au programme de bêta si vous êtes intéressés. Voici la marche à suivre.

Comment installer la bêta d’EMUI 10

Avant toute chose, il est impératif de rejoindre le programme de bêta proposé par Honor. Il est vivement conseillé de procéder à une sauvegarde complète des données et fichiers présents sur votre smartphone. En effet qui dit bêta dit bugs potentiels.

Installez l’application Huawei Beta Club soit via APK Mirror, ou bien via le site officiel de Huawei

soit via APK Mirror, ou bien via le site officiel de Huawei Lancez l’application, lisez et acceptez les conditions d’utilisation

Connectez vous ensuite avec votre identifiant Huawei ID

Dirigez vous ensuite dans la section Personnel située en bas à droite

Cliquez sur Rejoindre le programme

Choisissez le programme à destination du Honor 9X

Il faudra ensuite se rendre dans les paramètres de votre smartphone : Système > Mise à jour système > Rechercher des mises à jour

Pour l’heure Huawei et Honor affirment que plus de 10 millions de smartphones à travers le monde ont pu migrer sur la version stable ou bêta de EMUI 10. La firme de Shenzhen fait le maximum pour terminer le déploiement avant la fin du sursis donné par les autorités américaines, fixée au 18 février 2020.

Source : Huawei Central