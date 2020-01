Huawei EMUI 10 : pas de mise à jour Android 10 pour les P20 Lite et Honor 9 Lite

Huawei ne déploiera finalement pas la mise à jour EMUI 10 sur les P20 Lite ou les Honor 9 Lite. Á cause de certaines limitations techniques, les deux smartphones milieu de gamme ne pourront pas passer à Android 10. De son côté, le Honor Play devrait recevoir le firmware dans le courant du mois de mars 2020.

Huawei a finalement décidé de faire l’impasse sur Android 10 pour les Huawei P20 Lite et les Honor 9 Lite, deux téléphones sortis en 2018, rapportent nos confrères de Piunika Web. Dans un communiqué publié sur son compte Twitter, la branche indienne de Huawei évoque des limitations matérielles.

« Nous regrettons de vous informer que EMUI 10.0 / Android 10 ne sera pas disponible pour votre appareil en raison de limitations matérielles. Il nécessite des spécifications matérielles plus élevées pour garantir des performances optimales » explique Huawei. La frime assure vouloir « fournir les meilleures fonctionnalités et fonctionnalités à ses clients ».

Le Huawei P20 Lite était pourtant listé dans le calendrier de déploiement d’EMUI 10 mis en avant par Huawei en septembre dernier. Initialement, le déploiement de la mise à jour était prévu dans le courant du mois de mars 2020, en même temps que les P20 et P20 Pro. La situation est moins surprenante du côté du Honor 9 Lite, dont la comptabilité avec EMUI 10 a toujours été incertaine.

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent concernant le déploiement d’EMUI 10. Ces derniers jours, Huawei a été contraint de suspendre le déploiement de la mise à jour sur les Honor 20 et les Honor View 20. La firme a aussi donc mettre sur pause l’arrivée d’Android 10 sur les Mate 20 et Mate 20 Pro.

Lire également : Huawei EMUI 10 – dix millions de smartphones ont déjà installé la mise à jour !

La mise à jour Android 10 arriverait sur le Honor Play en mars 2020

Par contre, Huawei aurait finalement décidé de déployer la mise à jour EMUI 10 sur le Honor Play, le smartphone gaming sorti fin 2018. « On peut tabler sur un déploiement d’EMUI 10 en mars, mais nous attendons toujours confirmation » explique la firme. Pour l’heure, rien n’est encore certain. On vous en dit plus dès que possible.

Source : Piunika Web