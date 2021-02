Huawei déploie EMUI 11 sur les Mate 20, 20 Pro et 20X en France

Huawei commence le déploiement en Europe, et donc en France, de la version 11 d’EMUI sur les smartphones de la série Mate 20, sortie en 2018. Toutes les versions sont concernées, hormis la version 5G du Mate 20 X. L’archive pèse 1,86 Go. Et elle apporte de nombreux changements, aussi bien dans l’interface que les applications.

Au début du mois de janvier, nous rapportions dans nos colonnes le déploiement en Chine d’EMUI 11, dernière version en date de la ROM Android customisée de Huawei. Ce déploiement concernait alors 14 téléphones. Elle succédait alors à la première vague massive de déploiement en décembre dernier qui apportait alors EMUI 11 à près d’une quarantaine de modèles différents. Parmi les modèles du mois de janvier, nous retrouvions les trois membres de la série Mate 20 : le Mate 20, le Mate 20 Pro et le Mate 20 X. Des modèles sortis en 2018.

Un mois et demi plus tard, c’est au tour des versions internationales de profiter de la même mise à jour. Les utilisateurs français de ces trois smartphones sont donc concernés par le déploiement qui a d’ores et déjà démarré. Si vous êtes l’un d’eux, vous devriez bientôt recevoir (si ce n’est pas déjà fait) une notification pour vous amener à télécharger l’archive.

Notez que vous pouvez également lancer une recherche manuelle, en vous rendant dans l’application « Paramètres », puis « Systèmes et Mises à jour ». Comme toujours, le déploiement des mises à jour est progressive : vous pourriez être l’un des premiers… mais aussi l’un des derniers ! Dernière remarque importante : le Mate 20 X 5G n’est pas encore concerné par ce déploiement. Mais il devrait l’être très prochainement.

Une mise à jour riche en améliorations

La version d’EMUI est numérotée 11.0.0.138. L’archive pèse 1,8 Go. Cela veut dire qu’elle apporte de nombreux changements. Et c’est évidemment le cas : le changelog est particulièrement fourni. Personnalisation du mode Always On Display. Mode multi-fenêtre. Thèmes artistiques. Nouvelles animations de transition plus fluide. Arrivée de Super Notepad. Sonneries rythmiques. Nouvelle application Galerie avec un onglet « découverte ». Suppression des informations personnelles dans les photos partagées. Etc. Retrouvez tous les détails des améliorations d’EMUI 11 dans notre dossier complet.

Huawei abandonnera logiquement EMUI dès cette année. La firme a officiellement annoncé le passage à Harmony OS en 2021. Les premiers smartphones en seront équipés au cours du printemps. Et une grande partie du catalogue de la marque passeront d’EMUI à Harmony OS dans les mois à venir. Plus d’une quarantaine de terminaux sont concernés. Mais ce chiffre continuera d’augmenter dans les prochaines semaines, à mesure que Huawei annoncera ses nouveautés. La série P50 en sont de bons exemples : ils sortiront logiquement sous EMUI et passeront ensuite à Harmony OS (une rumeur affirme qu'ils sortiront à la fois sous EMUI et sous Harmony OS). La dernière version de EMUI sera numérotée 11.1. Elle arrivera à partir du mois de mars. Elle servira de transition entre Android et Harmony OS.