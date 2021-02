P50, P50 Pro et P50 Pro+ : Huawei lancerait les 3 smartphones fin mars 2021

Huawei lancerait la gamme des P50 à la fin du mois de mars 2021. Cette année, le fabricant chinois déclinera son nouveau flagship en trois variantes : un modèle standard, une édition Pro et une variante Pro+, très haut de gamme. Sans surprise, la gamme sera disponible en quantité limitée en Europe.

Malgré les sanctions américaines à son encontre, Huawei s'apprête à lancer une nouvelle génération de smartphones haut de gamme, les P50. D'après les informations de Teme, un informateur chinois réputé, Huawei proposera trois versions du P50 : un P50, un P50 Pro et un P50 Pro+.

“La série des P50 est prête pour la production de masse, la dernière version du prototype est verrouillée et elle entrera bientôt en production en série” explique Teme sur son compte Twitter. Le leaker s'est déjà distingué par le passé par la fiabilité de ses sources.

Un lancement en quantité très limitée pour les P50

Fidèle à son calendrier habituel, Huawei présentera les P50 à la fin du mois de mars. L'informateur table sur une présentation entre le 26 et le 28 mars 2021. On s'étonnera que Huawei ait décidé de lancer ses nouveaux téléphones un week-end, ce qui est contraire aux coutumes du secteur. On imagine que Teme évoque peut-être la date de sortie sur le marché plutôt que la date de la conférence de présentation.

Comme on pouvait s'y attendre, Huawei proposera ses smartphones en quantités très limitées à l'international. D'ailleurs, seuls les P50 et P50 Pro seront commercialisés en dehors de Chine. La version P50 Pro+ sera réservée au marché chinois. Privé de licence Android, le groupe chinois n'a pas pu préinstaller les applications et services de Google, dont le Play Store, sur les P50. Dans ces conditions, Huawei s'attend à ce que la gamme soit globalement boudée les acheteurs européens. Néanmoins, il se murmure que Huawei pourrait proposer HarmonyOS, son alternative à Android, sur les P50 pour redresser la barre.

Selon Teme, la gamme se distinguera par “la qualité d'écran, un nouveau système de caméra ultra sensible et ses performances gaming”. Les fuites concernant les P50 Pro tablent sur un écran 120 Hz, une recharge rapide filaire de 66W, un zoom binoculaire 200x, un SoC Kirin 9000 et la recharge sans fil 55 W. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.