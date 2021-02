Huawei : EMUI 11.1 arrive en mars 2021, ce sera la dernière version avant HarmonyOS

La prochaine et dernière version de la surcouche EMUI débarque en mars 2021. Celle-ci aura un noyau HarmonyOS par défaut. Huawei ne développera plus de mise à jour après celle-ci et proposera uniquement des smartphones basés sur son système d'exploitation.

On se doutait déjà qu'EMUI 11 serait la dernière interface Android de Huawei avant HarmonyOS. Banni des États-Unis, le constructeur chinois n'a plus d'autre choix que de développer son propre système d'exploitation pour smartphone. Et cette transition va bientôt franchir une nouvelle étape : en mars prochain, la firme va déployer une nouvelle mise à jour de sa surcouche. Ce sera la dernière avant de voir des appareils tournant sur HarmonyOS.

EMUI 11 est disponible depuis décembre 2020 sur bon nombre de smartphones et continue d'être déployé sur de nouveaux appareils par Huawei. La vague de mise à jour aura lieu jusqu'en mars 2021, selon le calendrier publié l'année dernière, date à laquelle le constructeur dévoilera également EMUI 11.1. Celui-ci aura un noyau HarmonyOS par défaut. D'après les informations, ce sera le Huawei P50 qui bénéficiera en premier de la dernière version de la surcouche.

Huawei prépare l'arrivée de HarmonyOS 2.0

Il est donc temps de faire ses au revoir à EMUI. Le premier smartphone propulsé entièrement par HarmonyOS devrait arriver cette année, et ce n'est qu'une question de temps avec avant que les autres appareils de Huawei n'emboîtent le pas. Le constructeur a d'ores et déjà confirmé que son système d'exploitation sera compatible avec tous les smartphones sous EMUI 11. La bêta a quant à elle déjà été déployée en décembre dernier. La version finale ne devrait donc pas tarder à arriver.

HarmonyOS pourrait bien être la porte de sortie à l'année 2020 désastreuse qu'a connu Huawei. D'autant que 2021 ne s'annonce, pour l'heure, guère meilleur : Joe Biden ne serait pas prêt à annuler les sanctions infligées par l'ancien gouvernement américain. En début d'année, le constructeur a déclaré que les autres firmes chinoises pourraient utiliser son nouvel OS. Reste à voir si cette stratégie portera ses fruits, et si Huawei redeviendra l'un des leaders du marché du smartphone.

Source : Weibo