HarmonyOS remplacera Android sur les smartphones Huawei à partir d’avril 2021

HarmonyOS s'apprête à remplacer Android sur les smartphones signés Huawei. Dès le mois d'avril 2021, le système d'exploitation chinois sera proposé sur les flagships de la marque, à commencer par le Mate X2, le nouveau smartphone pliable. La gamme des P50 devrait aussi pouvoir installer l'OS maison de Huawei dès son lancement.

Privé de licence Android et des applications Google sur décision américaine, Huawei a accéléré le développement de son système d'exploitation maison, HarmonyOS. Largement basé sur Android AOSP, la version open source d'Android, l'OS est disponible en version beta pour les développeurs depuis décembre 2020 sur une poignée de smartphones et de tablettes récentes.

Dans les mois et années à venir, un total de 42 smartphones Android lancés par Huawei pourra migrer vers HarmonyOS. Á terme, Huawei proposera aussi son OS à d'autres constructeurs chinois afin de les aider à s'émanciper des technologies de Google. Le déploiement de la version finale d'Harmony OS à destination du grand public débutera en avril 2021, a récemment révélé Huawei.

Huawei amorce l'abandon d'Android

Ce lundi 22 février 2021, le constructeur chinois a profité de la présentation du Mate X2, son nouveau smartphone pliable, pour confirmer la date d'arrivée de son alternative à Android sur le marché, rapportent nos confrères de Huawei Central. Lors de la conférence, Richard Yu, PDG de la division mobile de Huawei, a annoncé l'arrivée de HarmonyOS sur un premier lot de smartphones.

Sans surprise, le Mate X2 avec écran pliable pourra passer de EMUI 11.1, basé sur une version open source d'Android 10, à HarmonyOS 2.0. Concrètement, Huawei devrait pousser une mise à jour OTA sur une poignée de terminaux haut de gamme. Il suffira d'installer le firmware pour utiliser HarmonyOS à la place d'Android. Huawei laissera le choix aux usagers de conserver Android avec EMUI 11.1 ou de passer sur son propre système. Dans un premier temps, ce choix sera proposé aux utilisateurs en Chine.

On s'attend à ce que la gamme des Huawei P50, P50 Pro et P50 Pro+ puisse aussi effectuer la transition vers HarmonyOS dès le mois d'avril. Aux dernières nouvelles, le fabricant chinois annoncera les trois smartphones autour entre le 26 et le 28 mars 2021. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations sur HarmonyOS, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Huawei Central