EMUI 11 : Huawei déploie la mise à jour sur 14 nouveaux smartphones

EMUI 11 débarque dès maintenant sur 14 nouveaux smartphones Huawei et Honor. Malgré les sanctions américaines à son encontre, le groupe chinois poursuit inlassablement le déploiement de sa dernière surcouche Android en version finale et stable. On vous explique comment installer le firmware dès qu'il sera disponible.

Annoncée en septembre 2020, la nouvelle interface Android de Huawei a déjà été déployée sur un total de 37 smartphones dans le monde en l'espace de quelques mois. Après avoir poussé sa surcouche sur les P40, P40 Pro et Mate 30 Pro et sur les Mate XS, la firme chinoise commence l'année 2021 en annonçant l'arrivée de la mise à jour EMUI 11 sur une liste de 14 nouveaux smartphones, rapportent nos confrères de Huawei Central.

Dans un billet sur Sina Weibo, le réseau social chinois, Huawei a annoncé le déploiement d'EMUI 11 en version stable (11.0.0.125) sur des smartphones sortis en 2018 ou 2019, dont les Mate 20. La plupart des terminaux listés par Huawei avaient déjà pu rejoindre le programme beta de la mise à jour il y a quelques semaines.

La liste des 14 smartphones Huawei et Honor qui passent à EMUI 11

Comme toujours, Huawei propose d'abord la mise à jour sur les smartphones d'utilisateurs chinois. Dans les semaines à venir, le firmware d'EMUI 11 sera disponible sur d'autres continents, dont l'Europe. Pour vérifier si la mise à jour est déjà accessible sur votre appareil, on vous conseille de vous rendre dans les Paramètres/ Système/ Mise à jour logicielle et de cliquer sur Rechercher les mises à jour.

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate X

Huawei Nova 5 Pro

Huawei MediaPad M6 8.4

Huawei MediaPad M6 10.8

Huawei MediaPad M6 Turbo Edition

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor V20

Honor Magic 2

Pour rappel, tous les smartphones déjà compatibles avec EMUI 11 pourront migrer vers HarmonyOS dans les années à venir. Parmi les nouveautés majeures d'EMUI 11, cités une interface basée sur Android 10, un écran Always On Display customisable, des animations plus fluides et un nouveau mode multi-fenêtres. On vous en dit plus dès que possible sur EMUI 11.

