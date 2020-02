Huawei s’apprête à lancer son alternative aux services de Google en Europe

Huawei est sur le point de lancer les Huawei Mobile Services (HMS), une suite d’applications destinées à remplacer les Google Mobile Services (GMS), en Europe. L’alternative développée par la firme chinoise devrait faire son entrée sur les Honor View 30 et View 30 Pro, deux smartphones conçus par la filiale Honor.

Privé de licence Android et des applications Google depuis le mois de mai 2019, Huawei a rapidement décidé de s’appuyer sur sa propre alternative aux Google Mobile Services. Baptisée Huawei Mobile Services, la suite est composée d’une alternative à Google Maps développée avec TomTom, d’un client mail pour remplacer Gmail et de services déjà connus comme AppGallery (l’alternative naissante au Play Store). On y trouve aussi des services comme Huawei ID, Huawei Mobile Cloud, Huawei Video, Huawei Themes, Huawei ScreenMagazine ou encore Huawei Browser. Huawei intégrerait aussi son propre assistant vocal pour remplacer Google Assistant, Célia.

Lancement le 24 février 2020 sur les Honor View 30

Jusqu’ici, la suite était uniquement disponible auprès des utilisateurs chinois. D’après nos confrères de MySmartPrice, les HMS s’apprêtent maintenant à débarquer en Europe. Citant de nombreux rapports issus de la presse chinoise, le média assure que Huawei aurait finalement décidé de déployer sa suite d’applications sur le Vieux Continent. Le constructeur devrait en effet inaugurer le déploiement de son alternative en annonçant la sortie des Honor View 30 et View 30 Pro sur le marché européen. Dévoilés en novembre en Chine, les deux appareils sont restés exclusifs au marché chinois jusqu’à maintenant.

Huawei et Honor devraient annoncer la nouvelle lors d’une conférence retransmise en direct sur Internet le 24 février 2020. Malgré l’annulation du MWC 2020 à cause de l’épidémie de coronavirus, Huawei a en effet décidé de maintenir l’événement. Dans la foulée, la marque devrait aussi présenter le Mate Xs, son second smartphone pliable. On s’attend à ce que les Huawei Mobile Services soient rapidement déployés sur les Huawei Mate 30 Pro vendus sur le marché européen. Le dernier flagship de la marque est en effet arrivé en Europe, et en France, sans les services de Google en décembre dernier.

Juste à temps pour les Huawei P40

Dans un second temps, Huawei devrait vraisemblablement proposer les HMS sur les Huawei P40 et P40 Pro, attendus fin mars 2020. Aux dernières nouvelles, il n’est pas impossible que la firme propose aussi ses alternatives aux solutions de Google sur les smartphones qui profitent d’une licence Android. Les HMS pourraient en effet fonctionner en parallèle des GMS. On vous en dit plus dès que possible.

Source : MySmartPrice