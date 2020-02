MWC 2020 : Huawei confirme la présentation du Mate Xs, son 2ème smartphone pliable

Le MWC 2020 peut compter sur la présence de Huawei. Le constructeur chinois vient en effet de confirmer sa présence sur le salon de Barcelone. Le groupe y présentera le Mate Xs, son second smartphone avec écran pliable. Pour pouvoir participer à l’événement malgré l’épidémie de coronavirus, Huawei a pris des mesures exceptionnelles.

Huawei participera bien au MWC 2020, rapportent nos confrères de Huawei Central ce 12 février 2020. La marque a d’ailleurs communiqué une première image promotionnelle pour teaser la conférence. La présentation aura lieu le 23 février 2020 à 23 heures sur le salon de Barcelone.

Le visuel choisi par Huawei ne laisse aucun doute sur le sujet de la conférence. Sans surprise, Huawei lèvera le voile sur le Mate Xs, une version améliorée de son Mate X pliable. Parmi les nouveautés attendues, on trouve notamment une charnière centrale revue et plus solide, un SoC Kirin 990 et un nouveau quadruple capteur photo au dos.

Mais Huawei a visiblement d’autres surprises dans les cartons. L’image promotionnelle laisse notamment apercevoir des écouteurs sans fil, un ordinateur portable, une voiture ou encore une montre connectée. « Ensemble, découvrez un nouveau monde » tease le fabricant.

Des employés Huawei mis en quarantaine avant le MWC 2020

Afin de pouvoir participer au MWC 2020 en dépit de l’épidémie de coronavirus, Huawei a décidé d’envoyer sa délégation d'employés à Barcelone deux semaines plus tôt que prévu. De cette façon, les employés ont pu passer les 14 jours recommandés en quarantaine afin de rassurer les organisateurs du salon. De plus, Huawei aurait décidé de compléter son équipe sur place avec les employés issus de ses filiales européennes.

Aux dernières nouvelles, Xiaomi a aussi procédé de la sorte afin de ne pas faire l’impasse sur le salon de la téléphonie. Pour rappel, de nombreuses firmes ont préféré annuler leur venue. C’est notamment le cas de Sony, LG, ZTE, Nvidia, Ericsson, Amazon et TCL. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet.

Source : Huawei Central