Horizon Call of The Mountain, Resident Evil 4 : Sony dévoile ses nouveaux jeux pour PS5 et PSVR 2

Comme vous le savez peut-être, Sony a donné rendez-vous aux fans ce jeudi 2 juin au soir pour un nouveau State of Play. Comme annoncé par le constructeur, cette conférence est dédiée principalement au PSVR 2, le prochain casque de réalité virtuelle de Sony, mais aussi aux jeux compatibles à venir. Bien entendu, le constructeur avait aussi quelques bonnes surprises pour la PS5 et la PS4. Parés ? C'est parti, faisons le point ensemble sur les annonces de la firme nippone.

LE PSVR à l'honneur

Chose promise, chose due, Sony a enfin annoncé du nouveau concernant le PSVR 2, son tout nouveau casque de réalité virtuelle. Les précommandes débuteront durant l'automne 2022. Concernant le prix de l'accessoire et la date de sortie, il faudra patienter un peu plus malheureusement.

Commençons tout d'abord par la grosse annonce de la soirée, à savoir l'arrivée du remake de Resident Evil 4 ! En effet, le jeu culte de la GameCube qui a marqué le renouveau de la saga va se refaire une jeunesse sur PS5 dès le 24 mars 2023. Capcom a d'ailleurs précisé que le jeu serait compatible avec le PSVR 2 !

On poursuit avec la confirmation d'une compatibilité PSVR 2 pour Resident Evil Village. Tout comme Resident Evil 7 avant lui, les possesseurs du casque de VR de Sony pourront revivre les mésaventures d'Ethan Winters en réalité virtuelle.

Zombie encore et toujours avec l'annonce de The Walking Dead : Saints & Sinners Retribution, un nouveau jeu adapté du célèbre comics de Robert Kirkman. Au programme, des morts-vivants, du combat viscéral au corps-à-corps et à l'arme à feu. Le titre sortira cette année, sans plus de précision. Exclusivité PSVR 2 soit dit au passage.

No Man's Sky du studio Hello Games aura aussi le droit à sa version optimisée pour la PS5, avec de meilleures performances à la clé. Comme en témoigne le trailer, les joueurs pourront également compter sur une compatibilité avec le PSVR 2 ! Explorez la galaxie en VR et entre potes, tout un programme.

Enfin, Sony a conclut ce tour d'horizon des jeux à venir pour le PSVR 2 avec le très attendu Horizon Call of The Mountain. Ce spin-off développé par Guerrilla Games vous invitera à redécouvrir le monde d'Aloy peuplé de machines mortelles en VR cette fois-ci ! On retrouve la formule qui a fait le succès de la série, à savoir des graphismes époustouflants, des machines parfaitement animées, et des combats à l'arc réclamant précision et rapidité. On remarque qu'il y aura également des phases d'escalade. Toujours pas de date de sortie.

De nombreux jeux indépendants à venir sur PS5

On tourne le regard quelques instants vers la scène indépendante avec quelques titres connus et inédits. Tout d'abord, l'énigmatique Stray d'Annapurna Games, ce jeu qui nous placera dans la peau d'un chat dans un univers cyberpunk, sera disponible dès le 19 juillet prochain. Le très bon Zelda-like Tunic, déjà disponible sur le Xbox Game Pass, débarquera quant à lui sur PS4 et PS5 le 27 septembre 2022.

Toujours chez les productions indépendantes, on note RollerDrome, une petite surprise qui donne envie. Avec ses airs de Jet Set Radio mélangé à John Wick Hex, le titre proposera aux joueurs d'enfiler des rollers et de faire des figures acrobatiques tout en dézinguant tout ce qui bouge avec sa paire de flingues. Prometteur, à vérifier le 16 août 2022. Enfin, le dernier titre indé de la soirée n'est autre que Season : A Letter to the Future, un titre reposant et poétique qui vous invitera à parcourir des décors somptueux.

Du lourd sur PS5 avec Street Fighter 6 et FF XVI

Comme dit plus haut, Sony n'avait pas que des annonces autour du PSVR 2 sous le coude. Le constructeur japonais avait quelques surprises pour les possesseurs de la PS5, mais aussi pour les joueurs PC.

En effet, l'excellent Marvel Spider-man D'Insomniac Games va enfin débarquer sur PC dans sa version remasterisée ! On se doute que comme pour la version PC de God of War, le titre proposera de nombreuses options graphiques afin de satisfaire toutes les configurations. La date de sortie est fixée au 12 août 2022.

Concernant les jeux AAA, Sony a créé la surprise avec The Callisto Protocole, un tout nouveau jeu d'action horrifique qui semble puiser tout droit son inspiration dans Dead Space. Voyez par vous-même, des vaisseaux abandonnés, des créatures mutantes hideuses, des démembrements et des décapitations. Visiblement, les développeurs ont mis au point un tout nouveau processus appelé Horror Engineering pour créer les jump scares parfaits. On a hâte de découvrir ça en décembre 2022.

Imaginez un Dating Sim, un simulateur de rencontre, mélangé avec une jeu d'action ? Voilà la formule inattendue de EterNights, un JRPG attendu pour 2023.

L'autre grosse annonce, on la doit à Capcom avec le très attendu Street Fighter 6 ! Ryu, Chun-Li et les autres combattants reviennent se mettre joyeusement sur la tronche dans un trailer en CGI plutôt impressionnant. Le jeu utilisera d'ailleurs le moteur graphique maison de l'éditeur, le RE Engine, que les joueurs ont pu voir en action sur RE Village et Devil May Cry 5.

Nouveauté pour la franchise, le jeu proposera un mode histoire complet en solo qui vous autorisera à accomplir votre propre destinée dans l'univers de Street Fighter. Quant au Battle Hub, il s'apparente à un gigantesque Hub multijoueur où les joueurs pourront se rejoindre pour combattre en ligne, mais aussi discuter ou s'entrainer. SF 6 est attendu en 2023.

On conclut ce tour d'horizon des annonces de ce State of Play avec Final Fantasy XVI. Le créateur du titre Naomi Yoshida vous invitera à découvrir une toute nouvelle bande-annonce mettant l'accent sur les combats du titre. On sent ici toute l'influence du système de combat de FF VI Remake, avec quelques nouveautés tout de même. Rendez-vous durant l'été 2023 sur PS5.

