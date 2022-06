State of Play juin 2022 : comment suivre l’annonce des nouveaux jeux PS5 ?

Ce soir aura lieu un tout nouveau State of Play, l’occasion pour Sony de dévoiler les nouveautés à venir sur PS5. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose sur les annonces, si ce n’est que la conférence s’attardera quelque temps sur le PSVR 2 et les jeux en développement sur la plateforme. On vous explique comme suivre l’événement en direct.

Le State of Play, c’est le rendez-vous à ne pas manquer pour les joueurs de PlayStation. Pour Sony, c’est bien souvent l’occasion de lever le voile sur les jeux les plus attendus du moment, révéler leur date de sortie ou tout simplement donner des nouvelles des titres en développement. On se souvient notamment du State of Play de février qui avait donné la part belle à Gran Turismo 7.

Ce jeudi 2 juin, c’est donc une nouvelle édition qui sera diffusée en direct sur YouTube et sur Twitch. Après une première moitié d’année chargée, d’autres titres se font encore attendre sur PS5. On espère donc que Sony se montrera à la hauteur, d’autant que le constructeur dispose en ce moment de jolies cartouches sous le manteau. Voici donc comment suivre l’événement en direct.

Quand et comment suivre le State of Play ?

Quand a lieu le State of Play : dans la nuit du jeudi 2 juin au vendredi 3 juin

: dans la nuit du jeudi 2 juin au vendredi 3 juin À quelle heure le live va-t-il commencer : à 23 h 59 (heure française)

: à 23 h 59 (heure française) Comment suivre le State of Play : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus Combien de temps va durer le live : environ 30 min

Comme souvent, il faudra donc retarder un peu l’heure du coucher si vous souhaitez suivre ce nouveau State of Play, puisque le livre démarrera ce soir à 23 h 59. Toutefois, Sony indique qu’il ne devrait pas durer plus d’une trentaine de minutes.

Que faut-il attendre de ce State of Play ?

Reste donc à savoir ce que le constructeur nous réserve. Sur son site, Sony tease « des révélations palpitantes […] ainsi que des aperçus de plusieurs jeux en cours de développement pour le PlayStation VR2 ». Bien que le PSVR 2 n’arrivera sûrement pas avant l’année prochaine, il est temps pour la firme nippone de communiquer sérieusement sur qui attend ses futurs propriétaires.

Malheureusement, il faudra sûrement patienter encore un peu pour avoir des nouvelles de God of War : Ragnarok, car la conférence se focalisera sur les éditeurs tiers. En revanche, on peut tabler sur quelques nouvelles images de Hogwarts Legacy : l’Héritage de Poudlard, ou encore le remake de Resident Evil 4, toujours pas officialisé, mais qui fait de plus en plus parler de lui.