Sony annonce Horizon Call of the Mountain, le premier jeu exclusif pour le casque PlayStation VR2

Lors du CES 2022, Sony a dévoilé le premier jeu destiné à son casque de réalité virtuelle de nouvelle génération PS VR2 : Horizon Call of the Mountain. Ce nouveau jeu en réalité virtuelle permettra aux fans de retrouver Aloy et d'autres visages familiers de la franchise.

Sony a profité du salon CES 2022 pour lever le voile sur son nouveau casque de réalité virtuelle PSVR2 et ses nouvelles manettes Sense. Parmi les nouveautés les plus importantes, citons le suivi oculaire, un champ de vision de 110 degrés, des écrans OLED 4K avec une haute définition pour chaque œil ou encore un rendu HDR.

Tout cela est très prometteur, sans compter l’arrivée des fonctionnalités de la manette PS5 comme les gâchettes adaptatives et le retour haptique, et le fabricant compte bien montrer ce potentiel avec un nouveau jeu exclusif nommé Horizon Call of the Mountain. Le titre est codéveloppé par Guerrilla Games et Firesprite, le studio de Liverpool récemment acquis et connu pour The Persistence.

Sony dévoile les premières images de Horizon : Call of the Mountain

Créée pour le PlayStation VR2, cette expérience unique a été conçue pour mettre en avant la technologie matérielle, l'innovation et la jouabilité qu’offre le casque. Les premiers visuels époustouflants du jeu dévoilés par Sony et les toutes nouvelles manettes PlayStation VR2 Sense vont probablement donner un nouveau sens à l'immersion totale dans le monde d'Horizon.

Call of the Mountain ne vous placera pas dans la peau d'Aloy, la protagoniste rousse de Zero Dawn et du prochain titre phare Forbidden West, bien que vous la rencontriez. Vous aurez également la chance de croiser d'autres personnages de la franchise au cours de votre aventure. Vous pourrez retrouver le très court teaser à la fin de la vidéo ci-dessous.

Malheureusement, aucune date de sortie n'a été annoncée pour le jeu, mais il est possible qu'il s'agisse d'un titre de lancement pour le VR2 compte tenu de l'annonce conjointe. En attendant, tous les regards sont tournés vers le nouveau titre Horizon Forbidden West, qui sortira sur PlayStation 4 et 5 le 18 février. Vous pouvez d’ailleurs déjà en apprendre plus sur les mécaniques de combat ainsi que sur les fonctionnalités spéciales de la DualSense et les gadgets inédits à la disposition d’Aloy.