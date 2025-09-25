Honor annonce l’arrivée prochaine du Magic8, nous savons quand il arrivera

Après Realme, OnePlus et Xiaomi, c’est au tour de Honor de s’appuyer sur l’officialisation récente du Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour annoncer l’arrivée de son prochain flagship. Il s’agit sans surprise du Magic8. Si la marque chinoise ne dévoile aucun autre détail technique, elle confirme quand la présentation exhaustive aura lieu.

Nous nous en doutions : l’officialisation du Snapdragon 8 Elite Gen 5 a provoqué une succession d’annonces de nouveaux smartphones équipés du chipset haut de gamme de Qualcomm. Nous en avons déjà relayé plusieurs dans nos colonnes. Celle du Realme 8 Pro, tout d’abord. La marque chinoise a été la première à communiquer sur le sujet, programmant l’envoi de son communiqué de presse au même moment que celui de Qualcomm.

Quelques heures plus tard, c’était au tour de Xiaomi, qui organisait en Chine le lancement des Xiaomi 17, 17 Pro et 17 Pro Max. Sans oublier OnePlus qui a non seulement annoncé l’arrivée du OnePlus 15 sous Snapdragon 8 Elite Gen 5, mais également d’un autre téléphone sous Snapdragon 8 Gen 5 « non Elite ». Il devrait s’agit du OnePlus 15R. Et ce n’est évidemment que le début. La preuve en est : Honor a également pris la parole.

Honor annonce plusieurs produits sous Snapdragon 8 Elite Gen 5

À l’occasion du Snapdragon Summit, la marque a publié un communiqué de presse annonçant l’arrivée de nouveaux produits propulsés par le Snapdragon 8 Elite Gen 5. L’un d’eux est un smartphone haut de gamme : le Magic8. Destiné principalement au marché chinois, il sera logiquement accompagné d’une version Pro qui connaitra, elle, une carrière internationale, comme toutes les générations précédentes. L’autre produit annoncé par Honor est une tablette haut de gamme : la MagicPad3 Pro, version survitaminée de la MagicPad3 sortie en juillet dernier en Chine.

Reste à savoir quand ces produits seront annoncés. Sans préciser de date, Honor confirme que l’attente ne sera pas longue. En effet, la marque indique que la présentation complète du Magic8 et de la MagicPad3 Pro aura lieu en octobre 2025. Soit dans les prochaines semaines. Un mois qui s’annonce donc d’ores et déjà extrêmement chargé en nouveauté.

Rappelons que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 est le nouveau SoC haut de gamme de Qualcomm, qui profite de la troisième génération de cœurs Oryon, la même que vous retrouvez aussi dans le Snapdragon X2 Elite. Le composant s’annonce comme extrêmement performant, puisque nos premiers benchmarks avec AnTuTu dépassent les 4 millions de points. Un score plus de 30 % supérieur aux meilleurs smartphones sous Snapdragon 8 Elite.