Honor Magic V2 : Boulanger propose le smartphone pliable 5G à son meilleur prix

Le Honor Magic V2 fait l'objet d'une belle offre promotionnelle sur le site Boulanger. À l'approche du Black Friday 2024, le smartphone pliable 5G passe sous la barre des 900 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Continuons notre route des bons plans consacrée aux avant-premières du Black Friday. Cette fois-ci, nous vous invitons à prendre la direction du site e-commerce Boulanger où le marchand français vous permet d'avoir le Honor Magic V2 moins cher. Alors que le smartphone pliable 5G est affiché à 999 euros sur le site officiel du constructeur, Boulanger le vend à 899 euros. Il s'agit tout simplement du meilleur prix constaté jusqu'à présent.

Considéré comme le rival du Galaxy Z Fold 5, le Magic V2 de la marque Honor possède un écran intérieur OLED de 7,92 pouces avec une définition de 2156 x 2344 pixels et un écran extérieur OLED de 6,43 pouces avec une définition de 1060 x 2376 pixels. Compatible avec la 5G, le smartphone pliable embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octo-Core cadencé à 3.19 GHz, une mémoire vive de 16 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go et une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 66W. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android 13 associé à une surcouche MagicOS 7.2.

Pour la partie photo/vidéo du téléphone, on trouve un triple capteur arrière de 50 MP (ultra grand angle, f/2.0) + 50 MP (grand angle, f/1.9, OIS) + 20 MP (téléphoto, f/2.4, OIS), ainsi qu'un APN secondaire de 16 MP (capteur intérieur, f/2.2) et 16 MP (capteur extérieur, f/2.2). Enfin, la connectivité se compose du Bluetooth 5.3, du NFC, du GPS, du Wi-Fi ax/a/b/g/n/ac 2.4 GHz / 5 GHz, de l'USB Type-C et d'un lecteur d'empreintes digitales sur le côté. Pour davantage d'informations, voici notre test du Honor Magic V2.