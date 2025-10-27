Honor lance MagicOS 10, une mise à jour inspirée d’iOS 26 et avec de l’IA à gogo

MagicOS 10 est la nouvelle mise à jour à destination des smartphones Honor. IA, expérience multi-appareils et interface à la Liquid Glass des iPhone, voici ce qu'on retient de cette version.

Quelques jours après avoir annoncé le Magic 8 Pro, son nouveau smartphone haut de gamme, Honor présente MagicOS 10, la dernière version de sa surcouche logicielle, basée sur Android 16. L'une des grandes nouveautés de cette mise à jour est l'introduction d'un nouveau design pour l'interface. Celui est nommé Zero-Gravity Transparency, le fabricant n'a pas cherché à faire dans la simplicité.

MagicOS 10 offre “une esthétique transparente intégrée à l’ensemble de l’interface (écran de verrouillage, bureau, applications)”, explique Honor. Il s'agit en fait d'une tentative d'imitation de Liquid Glass, le nouveau design d'Apple pour ses iPhone et ses autres produits depuis quelques semaines et la sortie d'iOS 26. On pouvait s'en douter, de nombreux constructeurs de smartphones Android s'inspirent fortement de Liquid Glass pour suivre la tendance.

MagicOS 10 mise sur l'IA et l'expérience multi-appareils

Et puisqu'on parle de tendance, MagicOS 10 n'échappe bien entendu pas à celle de l'IA. Honor se targue de proposer le “premier système d’exploitation à agent IA auto-évolutif”, sans qu'on comprenne très bien ce que cela signifie concrètement. Chez la concurrence, on a déjà accès à des outils d'IA dont le modèle de langage apprend en continu et qui sont capables de prendre en compte le contexte et l'historique personnels de l'utilisateur.

Honor met aussi en avant son assistant IA YOYO. Celui-ci repose sur le modèle propriétaire MagicLM 3.0 et peut désormais voir, mémoriser et agir selon le bon vouloir de l'utilisateur. La marque cite des exemples comme la correction colorimétrique via Magic Color, les retouches d’image par commandes complexes, les commandes de repas, le shopping ou la réservation de transport pour expliquer le champ d'action de son IA, intégrée nativement dans l'expérience MagicOS 10.

Cette nouvelle version est aussi conçue pour “effacer complètement les frontières entre les différentes plateformes”. Avec la mise à jour, on nous promet “un partage fluide et continu de photos, vidéos et documents entre les appareils Honor, iOS, Android et Windows”. L'objectif est de mettre à disposition une expérience fluide et transparente, mais entre appareils appartenant à des écosystèmes complètement différents.