Honor 30, 30 Pro et 30 Pro+ officiels : la marque présente une version light des Huawei P40

Honor vient de lever le voile sur le Honor 30, Honor 30 Pro et Honor 30 Pro+. Très inspirés des derniers P40 de la maison mère Huawei, ce nouveau trio de smartphones se distingue par l’intégration du SoC Kirin 990 5G et d’un appareil photo de haut vol. Date de sortie, prix et fiche technique…On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux nés d’Honor.

Ce 15 avril, Honor a présenté les Honor 30 lors d’une conférence réservée au marché chinois. Fidèle à ses habitudes, la marque devrait annoncer l’arrivée des 3 smartphones en Europe lors d’une conférence dédiée dans le courant du mois de mai 2020. Comme Huawei avec les P40, Honor a décidé de scinder sa gamme en 3 modèles : une variante standard, une édition Pro et une déclinaison ultra haut de gamme, Pro+.

Quelle fiche technique pour les Honor 30, 30 Pro et 30 Pro+ ?

Honor 30 Honor 30 Pro Honor 30 Pro+ Dimensions NC NC NC Poids 185g 190g 190g Ecran 6,53 OLED

2400 x 1080 pixels

20: 9 6,57 OLED

Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

19.5:9

392 PPI 6,57 OLED

90 Hz

Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

19.5:9

392 PPI Chipset Kirin 985 5G Kirin 990 5G 7 nm Kirin 990 5G 7 nm OS Android 10 + Magic UI Android 10 + Magic UI Android 10 + Magic UI RAM 6 Go 8/12 Go 8/12 Go Stockage 128 Go 128/256 Go 256 Go microSD Non (NM Card) Non (NM Card) Non (NM Card) Capteur principal -40 MP

-Objectif téléfoto

-8 MP grand angle

-2MP -40MP, f/1.9, 1/1.28

-16MP, f/2.2, 1/3.09

-8MP, f/3.4, 1/3.6 -50MP, f/1.9, 1/1.28

-16MP, f/2.2, 1/3.09

-8MP, f/3.4, 1/3.6

Capteur secondaire 32MP, f/2.0

-32MP, f/2.0

-8MP -32MP, f/2.0

-8MP Batterie 3800 mAh (SuperCharge 22,5W) 4000 mAh (recharge rapide de 40W) 4000 mAh (recharge rapide de 40W, recharge sans fil 27W et recharge inversée) 5G Oui Oui Oui Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran et reconnaissance faciale Scanner d’empreinte sous l'écran et reconnaissance faciale Scanner d’empreinte sous l'écran et reconnaissance faciale Résistance à l'eau IP56 IP68 IP68

Le Honor 30 standard est sublimé d’un écran OLED de 6,53 pouces. Orienté milieu de gamme, il est alimenté par le SoC Kirin 985 épaulé par seulement 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne. Côté autonomie, on trouve une batterie de 4000 mAh compatible avec la recharge rapide 40W. Dans un trou dans la dalle, Honor a placé un capteur frontal de 32 mégapixels. Au dos, le smartphone profite d’un quadruple capteur photo de 40 mégapixels.

De son côté, le Honor 30 Pro est recouvert d’une dalle AMOLED de 6,57 pouces. Dans le coin gauche, Honor a intégré un double capteur photo frontal de 32 mégapixels/8 mégapixels d’un large poinçon. Sans surprise, il est alimenté par le SoC Kirin 990 compatible 5G, le même chipset que les P40 et les Mate 30, couplé à 8Go de RAM, et jusqu’à 256 Go de stockage interne. L’autonomie est confiée à une batterie de 4000 mAh compatible avec la recharge rapide de 40W. Il est équipé d’un triple capteur photo composé d’un module principal de 40 mégapixels (le Sony IMX600) accompagné d’ un capteur de 16 mégapixels et de 8 mégapixels. L’appareil permet de profiter d’un zoom optique X5, d’un zoom hybride X10 et d’un zoom 100% numérique X50. De plus, il est compatible avec le WiFi 6.

Enfin, le Honor 30 Pro+ est presque identique au 30 Pro. Encore plus premium, le smartphone tire son épingle du jeu grâce à son appareil photo composé d’un module principal de 50MP, le Sony IMX700 qui équipe déjà les trois Huawei P40. Grâce à cette configuration, le Honor 30 Pro+ a écopé d’une note de 125 chez DxOMark, soit 3 points en dessous du Huawei P40 Pro. Il s’installe à la seconde place du classement dédié aux meilleurs photophones. Il se distingue aussi du Honor 30 Pro avec sa recharge sans fil 27W, la recharge par induction inversée, l’intégration de 12 Go de RAM et la fréquence de rafraichissement de 90 Hz de son écran OLED.

Quelle date de sortie et quel prix ?

En Chine, les Honor 30 sont proposés à un prix de départ avoisinant les 385 euros. La variante Pro oscille entre 520 et 570 euros. Le Honor 30 Pro+ grimpe quant à lui jusqu’à 710 euros. Voici la grille tarifaire complète de la gamme des Honor 30 sur le marché chinois :

Honor 30 (6/128 Go) – 2999 yuans chinois, soit 385 euros HT

Honor 30 (8/128 Go) – 3199 yuans chinois, soit 415 euros HT

Honor 30 (8/256 Go) – 3499 yuans chinois, soit 450 euros HT

Honor 30 Pro (8/128 Go) -3999 yuans chinois, soit 520 euros HT

Honor 30 Pro (8/256 Go) – 4399 yuans chinois, soit 570 euros HT

Honor 30 Pro+ (8/256 Go) – 4999 yuans chinois, soit 650 euros HT

Honor 30 Pro+ (12/256 Go) – 5499 yuans chinois, soit 710 euros HT

Évidemment, les prix définitifs en Europe sont susceptibles de varier de plusieurs dizaines d’euros en fonction des taxes. Pour le moment, on ignore encore quand le constructeur lancera les Honor 30 sur le marché européen. On vous en dit plus dès que possible. Que pensez-vous de cette nouvelle génération de smartphones Honor ? On attend votre avis dans les commentaires.