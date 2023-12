Le Honor Magic6 Lite apparait en ligne, découvrez son beau design et ses atouts

Petite surprise en Italie : la filiale locale transalpine de Honor a mis en ligne la fiche produit du Magic6 Lite, le successeur du Magic5 Lite. Nous pouvons y découvrir son joli design, sa fiche technique complète et les arguments pour convaincre ceux qui cherchent un smartphone milieu de gamme. Voici tous les détails que vous devez retenir.

Avec le Magic5 Lite, Honor a fait un choix judicieux : proposer un smartphone abordable qui se démarque grâce à son cachet visuel premium. Écran incurvé. Module photo circulaire. Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Les prestations externes étaient plus élevées que celles de la concurrence sur la même gamme de prix. Une recette qui a certainement bien fonctionné puisque la marque la reprend à quasiment à l’identique pour créer un successeur direct.

Ce successeur s’appelle tout simplement Magic6 Lite. Il n’a pas encore été annoncé officiellement en France, mais il est apparu sur le site italien de Honor où sa fiche produit complète permet de découvrir son design et ses spécificités. Faisons donc un petit tour du propriétaire en commençant par le design : il reprend celui du Magic 6 Lite avec son écran et son dos arrondi, ainsi que son module photo circulaire qui devient légèrement protubérant. Le téléphone prend un peu de poids, pour atteindre les 185 grammes. Il se décline en trois robes : noir, vert et orange, cette dernière n’étant pas en polycarbonate avec un effet glacé, mais en cuir végane.

Les principales caractéristiques du Honor Magic6 Lite dévoilées

Le Honor Magic6 Lite profite d’une fiche technique améliorée. À l’avant, nous retrouvons un écran AMOLED de 6,87 pouces (contre 6,67 pouces précédemment) au format 19,9/9e. La définition est légèrement supérieure au Full HD (2652 x 1200) pour une résolution de 429 pixels par pouce. Un taux de rafraichissement 120 Hz. Et une compatibilité avec l’échantillon colorimétrique DCI-P3. Le tout est protégé par un verre de protection que Honor affirme être beaucoup plus résistant que l’ancien.

Sous le capot, nous retrouvons le Snapdragon 6 Gen 1, un SoC gravé à 4 nm. Le composant succède au Snapdragon 695 5G. Cette version italienne héberge 8 Go de RAM, extensible jusqu’à 16 Go avec la RAM virtuelle, et 256 Go de stockage. La capacité de la batterie n’est pas indiquée, mais la puissance de charge acceptée atteint 35 watts et le chargeur est fourni. Côté photo, vous avez trois capteurs à l’arrière, dont la nature n’est pas précisée et un capteur selfie 16 mégapixels à l’avant. Enfin, le Magic6 Lite fonctionne avec MagicOS 7.2, basé sur Android 13.

Ces éléments montrent donc que le Magic6 Lite devrait être un smartphone dans la lignée du Magic5 Lite. Nous ne connaissons pas tous les éléments de cette fiche technique. Mais ces premiers détails laissent entendre une bonne évolution. Reste également à connaitre tous les détails de la version française : RAM et stockage (s’ils sont différents), date de disponibilité, prix et offre de lancement.