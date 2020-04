Le Honor 20e arrive en France : une copie carbone du Honor 20 lite en moins bien

Honor, la marque alternative de Huawei, annonce l’arrivée en France le Honor 20e. Ce smartphone est cependant très proche du Honor 20 Lite, un modèle sorti il y a un an. Leur fiche technique est en effet très proche, le prix est identique, mais le nouveau venu est légèrement moins bon. Et il n’est pas équipé des services Google.

Si vous vous rendez aujourd’hui sur le site officiel de Honor France, vous découvrirez, sur la page des smartphones, un nouveau modèle. Il s’agit du Honor 20e. Celui n’est pas encore disponible, mais le sera très prochainement. En effet, le téléphone sera en précommande à partir du 29 avril jusqu’au 4 mai. Son prix de vente sera de 179 euros. Soit le prix d’un Honor 20 Lite en promotion. Ce dernier bénéficie en effet d’un rabais qui durera jusqu’à l’arrivée du Honor 20e. Et après, il reviendra à son prix initial, 249 euros.

Pourquoi évoquons-nous le Honor 20 Lite, officialisé en avril 2019 ? Parce qu’il est un très proche cousin du Honor 20e. De nombreux technophiles et journalistes ont largement critiqué la façon dont Apple a recyclé son iPhone 8 pour proposer l’iPhone SE (2020). La logique est ici pratiquement la même. Même châssis. Même écran. Quasiment la même plate-forme. Pratiquement la même combinaison de capteurs photo. Voilà qui ressemble bien à la tactique habituelle de Huawei / Honor pour fabriquer artificiellement de nouvelles références sur les segments économiques.

Pas de Google Mobile Services

Entrons dans le détail de la fiche technique. Écran IPS 6,21 pouces avec définition Full HD+ et résolution 415 pixels par pouce. Verre minéral à l’avant et plastique dans le dos et sur les tranches. Chipset Kirin 710F de HiSilicon, octo-core cadencé jusqu’à 2,2 GHz. 4 Go de mémoire vive. 64 Go de stockage, avec extension possible avec une carte mémoire microSDXC. Batterie 3400 mAh sans charge rapide. Lecteur d’empreinte digitale dans le dos. Triple capteur photo à l’arrière 24+8+2 mégapixels. Capteur selfie 8 mégapixels à l’avant.

Parmi les changements opérés, vous retrouvez deux fois moins de stockage interne, une webcam à la définition divisée par quatre et un nouveau modem compatible LTE catégorie 6 (contre catégorie 4). La version d’Android préinstallée ne change pas : il s’agit d’Android 9.0 Pie. Malgré la présence de cette ancienne version de l’OS, caché derrière EMUI 9.1, les services Google sont absents. Ils sont remplacés par les Huawei Mobile Services. Le Honor 20e sera donc vendu 179 euros. Durant la période de précommande, 30 euros seront offerts. Une façon de vous inciter à ne pas être trop regardant…