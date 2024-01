Honor lance le Magic 6 Pro, un smartphone haut de gamme qui veut en mettre plein la vue

Honor vient de dévoiler de nouveaux smartphones haut de gamme Magic 6. Au programme,deux nouveaux appareils, qui comptent bien faire de l’ombre à leurs rivaux. Voici tout ce qu’il faut savoir à leur sujet.

Les smartphones d’Honor ne sont pas les plus attendus de l’année, mais à chaque lancement, ceux-ci font trembler la concurrence grâce à leur fiche technique impressionnante. Cette fois-ci, la série est composée de 4 modèles, dont le Magic 6 Lite que nous avons pu tester ces derniers jours.

Les nouveaux arrivants ne sont autres que le Magic 6, le Magic 6 Pro, qui succède à l’excellent Magic 5 Pro de l’année dernière. Honor préparerait même un nouveau modèle en collaboration avec Porsche, mais ce dernier n'a pour l'instant pas été présenté.

Les Honor Magic 6 veulent faire de l’ombre aux Galaxy S24

Comme les générations précédentes, les Honor Magic 6 utilisent tous la dernière puce haut de gamme disponible sur le marché, le Snapdragon 8 Gen 3. Le smartphone ne se démarquera donc pas de ses concurrents au niveau des performances, mais se veut très différent sur beaucoup d’autres aspects.

L’écran, notamment, hérite des mêmes codes que la génération précédente. Le Honor Magic 6 Pro se distingue avec son écran incurvé sur tous les côtés, mais celui-ci abrite surtout une pilule comprenant un capteur selfie de 50 MP et un scanner 3D pour la reconnaissance faciale. Il s’agit d’une dalle OLED LTPO 1-120Hz de 6,8 pouces avec une définition QHD+ 1280 x 2800 pixels. Cet écran propose même la luminosité maximale la plus élevée de l'industrie : 5000 nits.

Le modèle Pro se veut également plus ambitieux que la plupart de ses rivaux sur la partie photo. On retrouve un grand capteur principal de 50 MP avec une ouverture variable f/1.4-f/2.0, un capteur ultra grand-angle de 50 MP, mais surtout un périscope de 180 MP offrant un zoom optique 2,5X. Ce dernier promet donc des clichés bien plus détaillés que d’autres smartphones, mais il faudra attendre les tests pour savoir s’il est bien aussi performant.

Le Honor Magic 6 devra lui se contenter du capteur principal de 50 MP, mais sans ouverture variable, d’un capteur ultra grand-angle de 50 MP et d’un téléobjectif de 32 MP, offrant toujours un zoom optique 2,5X.

Les Honor Magic 6 devraient être des bêtes d’autonomie

L’autonomie est également à l’honneur, puisque les smartphones sont équipés de batteries avec des capacités bien plus importantes que la plupart des smartphones haut de gamme. Le Honor Magic 6 est alimenté par un accumulateur de 5450 mAh, soit 400 mAh de plus que le Galaxy S24 Ultra. Le modèles Pro mise même sur une batterie gigantesque de 5600 mAh. La recharge rapide n’est pour autant pas en reste. On peut compter sur une recharge rapide filaire 88W sur tous les modèles, sur une recharge rapide sans fil de 66W sur le Magic 6 et de 80W sur le modèle Pro.

Notons également que le Magic 6 Pro a la particularité de proposer des appels par satellite, une fonctionnalité que l’on retrouve déjà sur le Huawei Mate 60 Pro. Pour rappel, elle se distingue donc de celle des iPhone 14 et 15, qui ne permettent que d’envoyer des SOS d’urgence par satellite.

Prix et disponibilité

Honor s’est toujours attelé à faire de ses smartphones d’excellents rapports qualité-prix, et il en est de même pour ces nouveaux Magic 6. Le Magic 6 est disponible à partir de 4399 yuans, tandis qu’il faut compter sur un tarif de départ à 5699 yuans pour le Magic 6 Pro. On s'attend à ce que le Magic 6 RSR Porsche soit bien plus cher.

Pour l’instant, les appareils n’ont été lancés qu’en Chine. Il faudra donc encore attendre plusieurs semaines pour les versions internationales. L’année dernière, Honor n’avait apporté que le modèle Pro du Magic 5 en France, et il pourrait en être de même une fois de plus en 2024.