Après s'être élevé à plus de 5000 mètres d'altitude, un Honor Magic6 Pro est lâché en parachute. Il survit sans aucun dommage et sa batterie se montre à peine entamée par le voyage dans l'espace.

Honor veut mettre le paquet sur sa dernière série de smartphones, les Magic6. Dévoilée en début d'année, elle comprend 4 modèles, dont le très bon Magic6 Lite que nous avons pu tester, et le Magic6 Pro, le plus haut de gamme. Ce dernier a de quoi faire de l'ombre aux concurrents : l'écran OLED de 6,8 pouces est le plus lumineux du marché avec 5000 bits, sans compter qu'il accueille un capteur selfie de 50 MP et un scanner 3D pour la reconnaissance faciale. Le processeur Snapdragon 8 Gen 3 assure une puissance certaine, tandis que la batterie de 5600 mAh promet une belle autonomie.

Honor a tellement confiance en son appareil que le constructeur lui a fait subir un test original. L'objectif est de démontrer la résistance de “la batterie Qinghai Lake de deuxième génération”. Fixé sur un support et filmé pendant toute l'opération, un Magic6 Pro s'est envolé dans le ciel à l'aide d'un ballon. Une fois suffisamment haut, le smartphone est lâché. Il est accroché à une genre de voile, exactement comme s'il sautait en parachute, et une personne attend au sol pour le récupérer à l’atterrissage.

Le Honor Magic6 Pro saute en parachute depuis l'espace et s'en sort sans encombre

Diffusée sur le réseau social chinois Weibo, la vidéo montre que le Honor Magic6 Pro part avec 100 % de batterie. Son ascension l'amène jusqu'à plus de 5000 mètres d'altitude, assez haut pour voir la courbure de la Terre. À cette altitude, le mobile est exposé à une température de -18° Celsius. Il atterrit un peu plus de 3h après le décollage. Le Honor6 Pro n'a pas eu froid : il fonctionne sans problème et sa batterie affiche désormais 86 %. Difficile en revanche de juger du reste, l'affichage montrant une image fixe pendant toute la durée de l'opération.

La série des Honor Magic6 est pour l'instant disponible en Chine uniquement. Des versions globales sont prévues, mais on ne sait pas encore quels sont les modèles qui seront disponibles en France au final. L'an dernier, seul le Magic5 Pro avait traversé les frontières pour arriver chez nous.