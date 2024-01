Honor Magic 6 Pro : son design orignal se dévoile en images

À quelques jours de son lancement officiel, Honor partage des images du Honor Magic 6 Pro. L'accent est mis sur un choix de couleur original inspiré de l'histoire chinoise d'après le PDG de la marque.

La nouvelle fournée de smartphones Honor arrive très bientôt. Plus précisément, la série estampillée Magic. Si la marque se fait plus discrète que, par exemple, Samsung, elle n'en est pas moins force de proposition originale. L'abordable Honor Magic 6 Lite par exemple, dont on attend encore les détails de la fiche technique. Ou la fonction Magic Capsule du Honor Magic 6, qui permettra en théorie d'ouvrir des applications avec ses yeux. Sans oublier le fait qu'il pourrait communiquer par satellite, ce qui serait une première en Europe.

En plus des deux mobiles cités, on attend également le plus haut de gamme de la série, le Honor Magic 6 Pro. Et à seulement quelques jours de sa présentation officielle le 11 janvier, c'est George Zhao, le PDG de la marque lui-même, qui dévoile le futur appareil en images. On peut y voir la face avant et arrière du smartphone, avec un coloris pour le moins inhabituel. Le PDG ne tarit d'ailleurs pas d'éloges à son sujet, expliquant que les choix de design sont inspirés de l'histoire chinoise ou de la forme des diamants, rien que ça.

Le Honor Magic 6 Pro adopte un design “inspiré de 5000 ans d'histoire chinoise”

Si globalement, on reste assez proche du Honor Magic 5 Pro, la couleur de son successeur saute aux yeux. Une nuance de bleu avec un effet rappelant le marbre ou une surface aquatique. Le résultat est plutôt réussi, en tout cas en photo, et cela pourrait décider certains à ne pas équiper le Magic 6 Pro d'une coque de protection. Les 3 capteurs photos représentent selon George Zhao un “carré dans un cercle” (squircle en anglais, contraction de square, carré, et circle, cercle), forme découlant d'après le PDG de celle dans laquelle on taillait les diamants en Europe au 19e siècle.

Au-delà de ces considérations marketing, on attend toujours la fiche technique détaillée du Honor Magic Pro 6. D'autres couleurs sont déjà annoncées, dont noir, vert, violet et blanc. Une fuite précédente indiquait également l'existence de 3 capacités de stockage distinctes : 256 Go, 512 Go et 1 To. Rendez-vous le 11 janvier pour connaître le reste.

Source : Honor