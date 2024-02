Le Honor Magic 6 Pro vous permet de contrôler une voiture avec votre regard

Lors du Mobile World Congress à Barcelone, Honor a fait sensation en présentant une technologie de suivi oculaire permettant de contrôler une voiture par le simple mouvement des yeux. Cette innovation, intégrée dans le Magic 6 Pro, ouvre des horizons inédits pour l'interaction homme-machine.

Le MWC 2024 de Barcelone est le théâtre de révélations technologiques. Parmi les curiosités qui captivent l'attention, on trouve l'ordinateur transparent de Lenovo, offrant un aperçu fascinant du potentiel futur de l'informatique. Samsung, de son côté, intrigue avec son Galaxy Ring, une bague connectée présentée avec mystère, laissant le public spéculer sur ses fonctionnalités. Xiaomi ne reste pas en marge et surprend en présentant sa berline électrique SU7, faisant de ce salon un point de convergence pour les avancées technologiques au-delà du simple domaine de la téléphonie.

Dans ce panorama d'innovations, Honor en dit plus sur son Magic 6 Pro, successeur attendu du Honor Magic5 Pro. Ce nouveau modèle promet d'introduire de nouvelles fonctionnalités, notamment en matière de suivi oculaire. Grâce à cette technologie de pointe, l’entreprise envisage de transformer la manière dont nous interagissons avec nos appareils, en rendant le contrôle par le regard non seulement possible mais intuitif.

Honor Magic 6 Pro : découvrez comment vous pouvez contrôler une voiture avec votre regard

Dans l'ambiance innovante du MWC 2024, Honor a captivé l'audience en révélant que nos yeux pourraient bientôt remplacer les commandes manuelles dans certains contextes, grâce à leur dernière avancée en technologie de suivi oculaire. Cette prouesse technique, intégrée dans leur nouveau smartphone, le Magic 6 Pro, permet aux utilisateurs de contrôler une voiture uniquement par le mouvement des yeux. Après un processus de calibrage rapide, il est possible d'effectuer une variété d'actions, comme démarrer ou arrêter le moteur, ou encore faire avancer ou reculer le véhicule, en dirigeant simplement son regard vers les commandes adéquates affichées sur l'écran du smartphone. Cette innovation, basée sur l'intelligence artificielle et l'emploi de capteurs TOF. Ces dernieres mesurent la distance par le temps qu'une lumière met à revenir au capteur après avoir touché un objet, permettant ainsi une interaction précise et réactive basée sur le regard. Une innovation qui suggère des applications pratiques prometteuses bien au-delà de la simple démonstration technique.

Bien que l'application de cette technologie au secteur automobile paraisse futuriste, surtout dans un contexte où les voitures autonomes ne sont pas encore prêtes pour les routes françaises, les implications vont bien au-delà. Imaginez la possibilité de naviguer sur les réseaux sociaux, de lire des e-mails ou d'interagir avec des applications sans jamais toucher votre smartphone, simplement en utilisant votre regard. Cette innovation ouvre également des perspectives pour les personnes à mobilité réduite en leur offrant une nouvelle forme de communication et d'interaction avec la technologie, rendant le digital plus accessible à tous.