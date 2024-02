Honor Magic 6 Pro : voici son prix en France, il va y avoir des déçus

Honor s’apprête à lancer son nouveau smartphone haut de gamme en Europe, le Magic 6 Pro. Juste avant sa présentation officielle, un rapport de Dealabs vient de dévoiler à quel prix l’appareil arrivera en France.

Le mois dernier, Honor lançait son nouveau Magic 6 Pro haut de gamme en Chine. Contrairement à Xiaomi qui va nous faire patienter près de 4 mois pour son Xiaomi 14, Honor s’apprête déjà à lancer l’appareil en Europe dès la fin du mois, à l’occasion du salon MWC 2024 de Barcelone. Si sa présentation officielle est attendue dès le 25 février prochain, on en sait déjà plus au sujet de son prix français.

Comme à son habitude, le célèbre leaker français billbil-kun a dévoilé sur Dealabs Magazine à quel prix on peut attendre le smartphone en France, et il y a malheureusement une mauvaise nouvelle. D’après ses informations, l’appareil sera lancé à 1299 euros chez nous dans une seule configuration (512 Go de stockage et 12 Go de RAM) et deux coloris (noir et vert).

Le Honor Magic 6 Pro est plus cher que son prédécesseur

Avec un tarif de 1299 euros, le Honor Magic 6 Pro est 100 euros plus cher que le modèle précédent, le Honor Magic 5 Pro. Il est donc dommage de voir qu’Honor a augmenté ses tarifs, quand Samsung et Apple ont tous deux baissé les leurs sur les Galaxy S24 et les iPhone 15, respectivement. Cependant, Honor a également largement amélioré la fiche technique de l’appareil, expliquant alors peut-être cette petite hausse.

Rappelons également qu’Honor avait fait profiter les premiers acheteurs d’une offre de lancement extrêmement intéressante, qui donnait droit à une réduction de 200 euros et une tablette Honor Pad 8 offerte. Il est donc probable qu’Honor mette encore une fois en place des bonus de précommandes aussi compétitifs, qui pourraient bien convaincre de nombreux consommateurs de craquer pour le smartphone.

Il reste maintenant à voir ce qui composera l’offre de lancement du Honor Magic 6 Pro. Ce qui est sûr, c’est que l’appareil se placera comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix de l’année sur le segment premium. On vous tiendra évidemment au courant dès que nous en apprendrons davantage à son sujet.

Source : Dealabs