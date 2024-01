Enshrouded : c’est quoi ce jeu de survie qui cartonne ?

Enshrouded est le jeu de survie qui cartonne en ce moment sur PC. Disponible en accès anticipé, il combine tout ce que le genre a fait de meilleur, mais en y apportant sa petite touche. On a joué à ce mélange entre Breath of the Wild et Valheim et on vous explique ce qu’il vaut.

Sorti le 24 janvier dernier en accès anticipé, Enshrouded avait tout pour être le phénomène jeu vidéo de ce début d’année, le titre surprise qui ferait la joie des streamers. Malheureusement pour lui, il s’est fait chiper cette place par Palworld. Pourtant, ce jeu qui mélange exploration, survie, construction et RPG jouit d’un petit succès chez les amateurs du genre, se plaçant en deuxième place des meilleures ventes Steam. Mais que propose-t-il exactement pour se démarquer ?

Comme tout bon jeu de survie, l’aventure commence par la création de votre personnage, puis par une petite cinématique qui pose rapidement le contexte. Alors que le royaume d’Embervale sombre dans le chaos, vous êtes placé en stase. Plusieurs siècles passent jusqu’au jour où vous vous réveillez de votre tombeau. Une fois sorti, vous constatez que le pays est déserté, parsemé de ruines et de monstres terrifiants. Surtout, une brume toxique recouvre des régions entières. A vous de percer ses mystères.

Enshrouded n’invente rien, mais mise sur sa technologie pour séduire

Derrière ce postulat qui rappelle furieusement un certain chef d’œuvre de Nintendo se cache un jeu de survie comme on en a vu beaucoup. Dans les premières minutes, il est impossible de ne pas penser à Minecraft, Valheim, Conan Exiles ou encore Ark… La boucle de gameplay est d’une simplicité enfantine : explorer, récolter des ressources, construire sa base, concevoir son équipement, retourner explorer pour récupérer des ressources plus rares, etc. Le tout se fait en solo ou avec des amis sur serveur privé, jusqu’à 16 joueurs.

Nous avons passé un peu de temps sur Enshrouded et nous avons été happé par sa proposition. Le jeu du studio allemand Keen Games n’invente rien. Tout ce que nous avons fait dans le monde d’Embervale, nous l’avions déjà fait ailleurs. Pourtant, il arrive à tirer son épingle du jeu grâce à deux aspects en particulier.

A lire aussi – Test Zelda Tears of the Kingdom : Nintendo nous emmène au septième ciel

Le premier, c’est la structure même de son monde. Embervale est un royaume gigantesque, conçu entièrement à la main et merveilleusement désigné. Chaque mission d’exploration, seul ou à plusieurs, est une petite épopée tant le level design s’avère soigné. En cela, le pays abandonné d’Enshrouded rappelle encore furieusement un certain royaume d’Hyrule. Une ressemblance renforcée par la présence d’une voile qui permet de planer sur de longues distances. C’est un point majeur qui le différencie d’un Valheim, au monde généré de manière procédurale et aux paysages qui finissent par tous se ressembler. Conséquence : l’exploration est grisante dans Enshrouded, on aime s’enfoncer dans la brume pour percer ses mystères, prendre plaisir à tomber sur un donjon bien conçu, qui a été placé là pour une raison précise et non par le hasard d’un algorithme.

L’autre aspect important vient du moteur même du jeu, puisqu’il se base sur du voxel. Pour expliquer grossièrement, l’univers est construit grâce à une multitude de minuscules blocs 3D qu’il est possible de modifier à sa guise. Concrètement, cela signifie que le joueur peut modeler le terrain selon sa volonté, raser une montagne s’il le souhaite (bon courage), exploser les murs des donjons pour en sortir ou construire la base de ses rêves en y incluant les formes les plus folles. Si le menu de construction permet de faire des choses simples (murs, porte, toit), les architectes en herbe pourront aller beaucoup plus dans le détail, ajoutant des fioritures dans leur création.

Pour le reste du gameplay, Enshrouded ne révolutionne rien, mais dispose de bases solides. Des combat « à la Souls », un arbre de talent complet qui offre une vraie différence de gameplay selon les choix, un système de craft efficace ainsi que différentes quêtes (que vous pouvez ignorer) qui poussent à l’exploration. Bien entendu, l’aventure solo montre rapidement ses limites, tout l’intérêt étant de jouer avec ses amis.

Bref, Enshrouded a toutes les cartes en main pour s’installer durablement sur le dur marché des jeux de survie. Si sa sortie a été éclipsée par celle de l’opportuniste Palworld, il serait dommage de passer à côté et de ne pas lui laisser sa chance. Il est disponible sur Steam à 30 euros.