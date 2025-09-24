HBO Max met fin au partage de compte, mais cette astuce permet d’en profiter quand même

C'est officiel : HBO max va interdire le partage de comptes aux utilisateurs en dehors de son foyer dès le mois prochain. Après des mois de rumeurs, la plateforme de streaming vient d'annoncer la (mauvaise) nouvelle via ses CGU. Malgré tout, il existe un moyen de continuer de partager son compte après octobre. On vous explique.

Tout a commencé en avril dernier. HBO Max démarre alors une batterie de tests, faisant payer le partage de compte à une poignée d'utilisateurs. Jusqu'à maintenant, la plateforme de streaming était l'une des dernières à permettre encore cette petite “filouterie” à ses abonnés. Pendant plusieurs mois, la situation n'a pas beaucoup changé, jusqu'à il y a quelques semaines. David Zaslav, patron de Warner Bros, déclare que la fin du partage de compte est imminente.

C'est désormais officiel. Dans ses Conditions Générales d'Utilisation, HBO Max annonce que le partage de comptes ne sera plus autorisé pour les personnes en dehors du “foyer” dès le 23 octobre prochain. Comme chez ses concurrents, sont considérés comme faisant partie du même foyer tous les utilisateurs connectés au même réseau WiFi, se trouvant dans la résidence principale du propriétaire du compte.

Voici comment partager son compte HBO Max après l'interdiction

Bien qu'on s'y attendait forcément, la nouvelle ne fait pas franchement plaisir. D'autant que HBO Max enchaîne les pratiques hostiles à ses utilisateurs dernièrement. Depuis plusieurs mois, ils sont notamment plusieurs à se plaindre de publicités toujours plus envahissantes sur le service. Cette nouvelle restriction risque donc d'en faire fuir quelques-uns – tout en profitant financièrement à Warner Bros, comme c'est habituellement le cas.

La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un moyen d'échapper à cette restriction. La mauvaise, c'est qu'elle nécessite tout de même de verser quelques deniers. En effet, comme le soulignent nos confrères de Frandroid, les abonnés à HBO Max via Canal+ ne seront pas concernés par la fin du partage de compte, puisque directement rattachés aux CGU de la chaîne. Si vous hésitiez à vous prendre un abonnement, c'est peut-être donc le bon moment de craquer.