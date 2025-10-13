Vous allez encore payer plus cher pour Disney+ à partir de cette date

C'était attendu, Disney+ augmente les tarifs de tous ses abonnements. Nous connaissons désormais la date à laquelle la hausse prendra effet pour les utilisateurs du service de streaming.

Les plateformes de streaming vidéo, c'est un indispensable pour qui aime regarder régulièrement des films et surtout des séries. Ce n'est pas le choix qui manque en fonction de vos goûts. Si votre truc ce sont les univers de Marvel et Star Wars par exemple, se tourner vers Disney+ est le choix logique. Le seul en fait. Et comme tous les services de ce genre, il faut accepter que celui-ci évolue avec le temps. Par l'ajout ou le retrait de titres au catalogue, mais surtout par un réajustement quasi-annuel des tarifs.

Pourtant, lors de son arrivée chez nous en 2020, Disney+ était imbattable à ce niveau : 6,99 € pour la 4K sur 4 écrans simultanés, le tout sans aucune publicité. Impossible de faire mieux. Tout ça a bien changé en à peine 5 ans. Suivant la routine détestable de Netflix avec ses augmentations régulières, la plateforme américaine ne ressemble plus à ce qu'elle était à ses débuts. Après de gros changements en 2023, dont une hausse du prix des formules, en voici une nouvelle.

Disney+ augmente ses prix à partir de cette date, gare à la facture

Ce n'est pas une surprise en soi. L'augmentation est connue depuis septembre, mais était dissimulée sous le couvert d'une promotion alléchante. En revanche, on ignorait la date exacte à laquelle elle prendrait effet. C'est désormais chose faite avec l'envoi de mails à tous les utilisateurs concernés.

On peut y lire : “Nous nous efforçons sans cesse de vous proposer de nouvelles productions de la plus haute qualité, ainsi que les coups de cœur des univers Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et bien +. Dans le cadre de ces efforts pour vous offrir un divertissement d'exception, le tarif de votre Disney+ Standard avec pub passera à 6,99 € par mois à compter du 16 novembre 2025“. Sans surprise, il n'y aura aucune contrepartie.

À la même date, la formule Disney+ Standard passera à 10,99 € par mois, tandis que la Premium grimpera à 15,99 € par mois. Il faut donc compter 1 € de plus sur la facture mensuelle des deux abonnements les moins chers, 2 € pour le Premium. Voilà qui devrait déclencher comme à chaque fois une vague de départ.