Il ne faudra plus appeler Max “Max” dès cet été, voici le nouveau nom à retenir (vous le connaissez déjà)

La plateforme de streaming Max annonce sur 𝕏 changer de nom de marque dès cet été. Un changement qui ressemble à une ellipse, la marque donnant quelque peu l'impression d'avoir perdu en visibilité avec la suppression de HBO devant l'appellation “Max”.

Il va falloir s'y habituer… ou plutôt vous l'êtes déjà. La plateforme de streaming Max annonce sur 𝕏 le changement prochain de son nom. Une annonce aux airs de déjà vu, et pour cause : le service avait déjà changé son nom d'origine, HBO Max, pour s'appeler simplement “Max” autorisation de 2022.

Depuis, toutefois, l'appellation Max n'avait dans les fait été changée que dans certains marchés dont la France. Plusieurs autres pays européens, notamment les Pays-Bas, ayant conservé jusqu'à maintenant l'ancien nom. Or, il semble que la firme a fini par constater que la marque “Max” faisait perdre le service en notoriété.

Il faut dire que le nom HBO, déjà bien connu des amateurs de séries grâce à l'excellence de nombre de ses productions, est déjà en soi une marque très forte. Alors même que “Max” ressemble plutôt à un suffixe plus quelconque pour différencier une offre proposée par les studios. Dans un contexte de concurrence particulièrement intense dans le secteur, ce sont ces petits détails qui peuvent faire une vraie différence.

Surtout lorsque l'on voit que Max a pris récemment d'autres mesures pour booster sa rentabilité comme une lutte plus intense contre le partage de comptes. C'est sans doute ce qui explique l'ellipse qui caractérise la décision du service de changer à nouveau de nom. Puisque, vous l'aurez compris, le nouveau nom, tient davantage d'un retour en arrière que d'une réelle invention.

Max is changing its name back to HBO Max this summer. pic.twitter.com/0gBrUbNUOM

— Screen Rant (@screenrant) May 14, 2025