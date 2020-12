HarmonyOS 2.0 : le Huawei P50 serait le premier smartphone vendu avec le nouveau système

Le premier smartphone à proposer HarmonyOS 2.0 dès la sortie de boîte serait le Huawei P50. Le smartphone devrait être lancé au premier trimestre 2021. On apprend également que HarmonyOS 2.0 sera entièrement compatible avec les applications Android, mais de façon temporaire. Huawei annonce par ailleurs son intention d’installer HarmonyOS 2.0 sur plus de 100 millions d’appareils d’ici fin 2021.

La rubrique économique du quotidien Sina (en mandarin) révèle que le premier smartphone à être lancé entièrement sous HarmonyOS 2.0 sera le Huawei P50. Peu de temps après la mise en ligne HarmonyOS 2.0, Huawei a tenu une conférence autour du nouveau système d’exploitation. Le constructeur n’y a néanmoins pas totalement confirmé l’information de Sina – se contentant simplement de dire qu’un smartphone sous HarmonyOS sortirait dans le courant du premier trimestre 2021. Si l’on s’en tient strictement aux propos de Huawei, le constructeur pourrait donc continuer de lancer des smartphones Android à côté d’un smartphone HarmonyOS.

Néanmoins, on comprend à écouter les responsables de la firme que Huawei ne compte pas faire les choses à moitié. Et aimerait tourner la page de sa douloureuse dépendance aux technologies et services américains le plus vite possible. C’est, semble-t-il, dans cette optique que le constructeur a annoncé que HarmonyOS 2.0 serait temporairement compatible avec les applications Android. Une demi-surprise, car les développeurs ont vite remarqué que le développement d’applications sous HarmonyOS ressemble beaucoup à l’écosystème Android et la surcouche EMUI 11. Lorsque l’écosystème HarmonyOS sera suffisamment mature, Huawei scindera plus franchement les deux univers.

Huawei révèle par ailleurs qu’il compte installer HarmonyOS sur plus de 100 millions d’appareils d’ici fin 2021. A priori les plus curieux d’entre-vous possédant l’un des derniers smartphones Huawei n’ont qu’à attendre : le constructeur passera votre appareil automatiquement sous le nouveau système dès qu’une version stable sera disponible. De nombreuses questions entourent encore le lancement du P50. Huawei reste frappé par de lourdes sanctions qui compliquent son approvisionnement en composants. Il se murmure depuis des mois que le P50 serait le dernier smartphone à embarquer une puce Kirin ultra-performante. Mais même cela reste pour l’instant en pointillés.

On s’attend à ce que le P50 embarque une nouvelle innovation en photographie : une technologie de lentille liquide que l’on attend depuis le Samsung Galaxy S11 qui permettrait une mise au point quasi-instantanée, et peut-être de mettre au point un téléobjectif plus performant.

