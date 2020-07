Huawei P50 Pro : voici à quoi il devrait ressembler

Le Huawei P50 Pro n’arrivera pas avant des mois. Cependant, les premières fuites commencent à apparaître et aujourd’hui, c’est un rendu non officiel se basant sur ces informations qui se montre. On peut y voir un smartphone doté d’un nouveau capteur et d’un stylet, de la même manière que le Galaxy Note.

A quoi va ressembler le Huawei P50 Pro ? C’est une question à laquelle tente de répondre ces rendus non officiels basés sur les premières rumeurs concernant le terminal. C’est le site MyDrivers qui partage ces visuels afin de nous faire une idée du futur smartphone de la marque chinoise.

Il faut savoir que Huawei met environ un an et demi à concevoir un modèle de la gamme P, sa plus importante. Le P50 étant prévu pour sortir aux alentours de mars 2021, cela signifie que les grandes lignes du terminal sont déjà décidées.

Comme nous pouvons le voir dans ces rendus, l’écran couvrirait plus que jamais la façade avec seulement un poinçon très discret en haut à gauche de l’affichage. De même, on peut constater un appareil photo qui changerait totalement de design. Huawei abandonnerait le module rectangulaire vertical pour un module horizontal.

Le stylet à la fête

L’une des nouveautés de ce smartphone serait la présence d’un stylet. La chose est d’ailleurs au centre des premières rumeurs. Un ajout intéressant qui fait bien entendu penser au Galaxy Note de Samsung. Reste maintenant à connaître les autres fonctionnalités du smartphone, et surtout les informations concernant son processeur. Huawei ne peut en effet plus travailler avec le fondeur TSMC sur ses puces Kirin, ce qui pourrait être un frein. De même, le P50 ne devrait toujours pas embarquer la suite logicielle de Google et se contentera donc de l’AppGallery, plus limité.

Le P50 devrait être précédé du Mate 40, le modèle grande taille de la marque. Ce dernier devrait être présenté dans le courant du mois de septembre, voire du mois d’octobre, pour une commercialisation avant la fin de l’année. Et vous, attendez-vous ce nouveau Huawei P50 ? Au contraire, l’absence de services Google est-elle un frein pour vous ? Faites-le savoir dans les commentaires !

Source : MyDrivers