HarmonyOS 2.0 : Huawei lance la bêta de son alternative à Android le 16 décembre 2020

L’un des dirigeants de Huawei Wang Chengdu annonce sur Weibo la date de lancement officielle de la bêta de HarmonyOS 2.0 le 16 décembre 2020. La firme lancera le nouveau système le matin avec une conférence qui en détaillera les fonctionnalités l’après-midi du même jour.

Après des mois d’attente, de doutes, et de soubresauts dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, Huawei annonce enfin sur le réseau social chinois Weibo une date de lancement ferme pour la première version de HarmonyOS (2.0) dédiée aux smartphones. Cela fait en effet maintenant près d’un an que Huawei travaille sur son propre système d’exploitation mobile. Comme l’explique d’ailleurs très bien le fondateur du constructeur Ren Zhengfei, la firme se serait bien passé d’un tel effort. Mais les sanctions américaines, particulièrement dures à l’égard de Huawei, ne lui ont guère laissé d’autre choix.

En mai 2019, Huawei et Honor ont en effet perdu le droit d’obtenir une licence auprès de Google pour préinstaller la suite d’applications de la firme américaine – dont l’indispensable Play Store – sur les smartphones des deux constructeurs. Cette décision était déjà en soit lourde de conséquences. Car nombre de clients occidentaux préféreront toujours acheter un smartphone pleinement fonctionnel plutôt qu’un appareil sur lequel on doit réaliser des manipulations complexes avant de pouvoir l’utiliser normalement.

HarmonyOS 2.0 bêta a enfin une date de lancement officielle

A cette époque, Huawei caressait encore l’espoir que les sanctions américaines finiraient par être levées en vue d’une normalisation des relations diplomatiques entre les Etats-Unis et la Chine. Mais cela a en réalité empiré au fil des mois. Au point que Huawei ne peut même plus se fournir en puces dotés d’une finesse de gravure équivalente à celle des meilleurs du marché. Dès lors, « l’effort de guerre » pour se trouver des alternatives aux services et technologies américaines s’est poursuivi. Cela a commencé par des alternatives à toutes les applications Google.

Il y a par exemple AppGallery, l’alternative au Play Store. Ou encore Petal Maps, l’aternative à Google Maps. Tout n’est pas encore parfait, mais Huawei joue contre la montre et on peut espérer que les choses s’améliorent dans cette suite d’applications dans les prochains mois. Mais il y avait on vous le disait un autre projet autrement plus ambitieux : créer une alternative complètement nouvelle à Android. Et c’est là que HarmonyOS intervient. Jusqu’à il y a encore peu, HarmonyOS 1.0 ne s’installait que dans les objets connectés de la firme.

D’après un message paru sur le compte Weibo de Wang Chengdu, l’un des directeurs de la firme, la v2 sera disponible en bêta sur smartphone à partir du 16 décembre 2020. On va donc enfin découvrir un autre système d’exploitation mobile que Android, iOS et le feu Windows Mobile. Le système d’exploitation mobile sera mis en ligne entre 10h et 10h30 (heure de Pékin). Dans l’après-mini une nouvelle conférence en détaillera les fonctionnalités. On ne sait pas pour l’heure quelle sera la marche à suivre pour télécharger et installer le système d’exploitation.

On peut néanmoins s’attendre à ce que cela soit possible via le site internet du constructeur. Reste également à savoir si seul les smartphones Huawei sous EMUI 11 seront vraiment compatibles, ou si il sera également possible d’installer HarmonyOS sur des smartphones de marques concurrentes.